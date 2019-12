Der Frauenchor FeMusica hat am Freitagabend bei einer Soirée des Liederkranzes Fachsenfeld im Pleuersaal des Schlosses das Publikum begeistert. Der Chor präsentierte eine meditative, literarische Stunde mit feiner Musik.

Die Sängerinnen wurde dabei von einem Instrumentalensemble unter Leitung von Hedwig Glaser-Schimmel begleitet.

„O du stille Zeit“ – musikalisch und literarisch zog sich diese Botschaft wie ein roter Faden durch dieses wunderbare Konzert. Einzelne Sängerinnen gingen in Wortbeiträgen immer wieder auf diese vier Worte und ihre tiefere Bedeutung ein. Unter anderem wurde die Frage beleuchtet, was Weihnachten in heutiger Zeit eigentlich noch ist. Das brachte der Chor mit dem Weihnachtsrap „Advent heute“ treffend auf den Punkt. Der peppige Vortrag der Damen, mit vollem Körpereinsatz, nahm die Konzertbesucher so positiv mit, dass trotz „Verbot“ spontaner Beifall einsetzte.

Gefühlvolle Kontraste setzte bei dem Konzert das versierte Instrumentalensemble. Kathie Martzy sang mit ihrer Geige das Largo „Der Winter“ aus den vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi, einfühlsam begleitet von Ulrike Mack am Klavier. „Gabriels Oboe“ leitete danach über zu dem fein vorgetragenen „Da pacem, Domine“ des Frauenchores. „Brich an, du schönes Morgenlicht“, der Bachchoral des Instrumentalensembles, stand als klassisches Gegenstück zum Spiritual, mit dem FeMusica in andere Kontinente entführte. „Let my light shine bright!“, wieder überraschten die Frauen mitreißend durch exakten Rhythmus und temperamentvolle Steigerungen. In der Folge setzte der südafrikanische Hosiannaruf „Sanna, sannanina“ noch eins drauf. Einfach toll, was diese musikbegeisterten Frauen den Besuchern gesanglich zum Geschenk machten.

„Mache dich auf, werde licht“, die Komposition von Günther Kretzschmar vereinigte Chor und Instrumente zu einem feierlichen Schlussakkord.

Endlich brauchte sich das begeisterte Publikum nicht mehr zurückhalten. Lang anhaltender Applaus war allen sicher, die so stimmungsvoll und lebendig die Tür zum Advent aufgestoßen haben.