Feilschen ist bei den Rad-Doktoren nicht drin

Sie fahren gerne Fahrrad, schrauben begeistert an Zweirädern und haben Freude daran, Menschen mit geringem Einkommen und Flüchtlingen etwas Gutes zu tun: Die Pensionäre, die sich in der Fahrradwerkstatt des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) ehrenamtlich engagieren. Aus den Räumen in der ehemaligen Hofackerschule mussten sie im vergangenen Jahr ausziehen. Auf der Suche nach einer neuen Bleibe sind sie im Bildungshaus Bohlschule fündig geworden. Hier bieten die rüstigen Rentner seit Kurzem einmal in der Woche ihre Dienste an.

Im Keller der Bohlschule herrscht geschäftiges Treiben. Wie jeden Mittwoch wird hier emsig geschraubt, geölt, montiert und viel gelacht, bevor die ersten Kunden kommen. „Wir sind eine hoch akademische Fahrradwerkstatt“, scherzt Heinz Volk-Uhlmann, Mitglied der illustren Männergruppe, und spielt damit auf den Doktortitel an, den einige der Pensionäre tragen.

Ein Diplom im Reparieren und Verkaufen haben sie zwar nicht, aber während ihrer Tätigkeit in der Werkstatt eigneten sie sich im Lauf der Zeit einiges an Wissen an, um Fahrräder auszuschlachten, zusammenzubauen und wieder fahrtüchtig zu machen. Statt in Anzug und Krawatte wie einst zu Berufszeiten, schlüpfen die Doktoren und Diplomanden für ihren Dienst in den blauen oder grauen Done und machen sich auch gerne die Hände schmutzig.

In den Räumen, in denen einst die Werkstatträume der Bohlschule untergebracht waren und die nach der Schließung der Schule von Explorinho genutzt wurden, ist die Fahrradwerkstatt erst seit Kurzem untergebracht. Davor hatte diese in der ehemaligen Hofackerschule ihren Sitz. Wegen der Kinderbetreuungseinrichtung Abenteuerland des DRK, die am 20 März eröffnet wird, mussten wir allerdings das Feld räumen, sagt Volk-Uhlmann. „Darüber wurden wir im Sommer vergangenen Jahres leider sehr kurzfristig informiert und hatten gerade einmal einen Monat Zeit, uns nach einer anderen Unterkunft umzusehen.“ Auf der Suche nach einem neuen Standort sei ihnen von der Stadt Aalen der Werkraum in der Bohlschule angeboten worden.

Dass sich die Werkstatt mittlerweile hier befindet, hat sich unter den Kunden schnell herumgesprochen. Zu diesen zählen Bedürftige und Flüchtlinge, die hier die Möglichkeit haben, ein Fahrrad günstig zu erwerben, das Bürger den Männern als Spende überlassen. „Umsonst gibt es die Zweiräder nicht“, sagt Volk-Uhlmann. Denn ein geschenktes Rad sei nichts wert. Den Erlös aus den Rädern investieren die ehrenamtlichen Helfer in neue Ersatzteile und in Werkzeug.

Mehrere Räder hat auch Alaa Alwadi bereits in der Fahrradwerkstatt erstanden. Der aus Syrien stammende 36-Jährige gehört schon fast zum Inventar, sagt Martin Nester und begrüßt den in Wasseralfingen lebenden Migranten mit einem „Du schon wieder“, gefolgt von einem „Salem Aleikum“. Alwadi besucht die Pensionäre regelmäßig, um zu reden, zu fachsimpeln und zu schauen, was es Neues gibt. Er findet es gut, dass es hier Räder für einen erschwinglichen Preis gibt. Denn viele Flüchtlinge seien nicht mobil und die Kosten für den Bus seien zu teuer. Auch er nutze sein in der Fahrradwerkstatt erstandenes Rad, um zur Arbeit zu kommen.

Handeln? Fehlanzeige

Die Auswahl an Rädern, die hier angeboten werden, ist groß. Ein solches wollen auch zwei Jugendliche aus Eritrea kaufen, die in der Flüchtlingsunterkunft Ulmer Straße untergebracht sind und den Werkraum der Bohlschule betreten. Nach wenigen Minuten haben sie sich auch eines ausgesucht, doch das Feilschen um den ohnehin günstigen Preis kommt für Volk-Uhlmann nicht infrage. Er zeigt auf die Tafel am Eingang des Raums. „Feste Preise, gute Preise“, steht darauf in Deutsch geschrieben und in verschiedenen Sprachen wie Persisch, Farsi, Urdu oder Arabisch übersetzt. Denn dass das Handeln wie auf dem Basar zur Mentalität vieler Migranten gehört, wissen die Männer aus Erfahrung, die sich beim Verkauf auch immer den Flüchtlingsausweis zeigen lassen und das Rad nur gegen Bares aus der Hand geben.

Mit dem Verkauf ist es für die Helfer allerdings nicht getan. Sie geben ihren Kunden auch Tipps an die Hand, wie eine Schaltung oder Bremse funktioniert, welche Regeln sie im Straßenverkehr in Deutschland beachten müssen und wie sie kleinere Reparaturen selbst erledigen können. Gesprochen wird überwiegend in Deutsch. Denn schließlich sollen die Flüchtlinge als wichtigsten Schritt zur Integration die Sprache in ihrem Wahlland lernen, sagt Martin Nester. Den beiden aus Eritrea stammenden Jugendlichen erklärt er ganz genau, wie sie die Reifen aufpumpen müssen.

Behilflich sind die ehrenamtlichen Helfer auch beim Reparieren der Räder, „wobei wir großen Wert darauf legen, dass die Flüchtlinge selbst anpacken oder im Idealfall anderen helfen“, sagt Nester. „Bis vor Kurzem hatten wir einen sehr engagierten Helfer aus dem Balkan, der allerdings abgeschoben wurde“, bedauert Nester. Sein Rad auf Vordermann bringen, möchte auch der 30-jährige Rached Boukhris aus Tunesien, der seit eineinhalb Jahren in Aalen lebt und bei McDonald’s arbeitet. Gemeinsam mit Claus Fischer legt er Hand an, um Bremse und Reifen wieder in Schuss zu bringen.

Ersatzteil für Smoothie-Rad

Aber nicht nur Flüchtlinge oder Bedürftige finden den Weg in die Werkstatt. Auch Jannis Wild ist an diesem Mittwoch zu Gast. Der Student an der Aalener Hochschule sucht ein neues Hinterrad für das vom Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen entwickelte Smoothie-Rad, mit dem per Pedal ein solcher Drink gemixt werden kann. „Das Fahrrad, das für diese Erfindung als Basis dient, hat uns die Fahrradwerkstatt geschenkt und ich hoffe, hier ein geeignetes Ersatzteil zu finden“, sagt Wild.

In dem Fundus an Ersatzteilen wird Nester auch schnell fündig und der Student verlässt ebenso glücklich die Fahrradwerkstatt wie Rached Boukhris mit seinem wieder komplett fahrtüchtigen Zweirad.

Kurse und Touren werden angeboten

Die Fahrradwerkstatt gibt es seit 2013. In der Anfangszeit war sie im Flüchtlingsheim in Wasseralfingen untergebracht. Zum Team gehören heute Martin Nester, Heinz Volk-Uhlmann, Guntram Staiger, Hans-Jörg Kläger, Fritz Pflanz, Claus Fischer und Bernhard Hoffmann, die jeden Mittwoch im Werkstattraum der Bohlschule von 15.30 bis 17 Uhr ihre Dienste anbieten. Zu dieser Zeit können Bürger auch nicht mehr gebrauchte Fahrräder abgegeben. Neben der Werkstatt bieten die Ehrenamtlichen auch Kurse und themenorientierte Fahrradtouren an.