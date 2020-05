Feierstunde wird zur Mahnung für alle

Die Hängepartie bei Weber Automotive hat ein Ende: Am Freitag hat die Gründerfamilie des Markdorfer Automobilzulieferers bestätigt, das Unternehmen aus der Insolvenz heraus zurückgekauft zu haben. Der Kaufvertrag mit dem Gläubigerausschuss sei bereits am Mittwoch unterzeichnet worden und umfasse die Inlandsstandorte Markdorf, Bernau und Neuenbürg sowie die Auslandsbeteiligungen in den USA und Ungarn. Nicht mit übernommen wurde die Weber Saarotec GmbH.