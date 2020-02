Feierliches Patrozinium der katholischen kroatischen Gemeinde

Ein hoher Gast aus der Heimat verlieh dem Patrozinium der katholischen kroatischen Gemeinde Aalen/Heidenheim besonderen Glanz. Weihbischof Monsignore Pero Sudar war am vergangenen Sonntag dazu eigens aus Sarajevo (Bosnien-Herzegovina) nach Aalen gekommen.

Die Kirche Sankt Michael im Pelzwasen war beim feierlichen Gottesdienst bis auf den letzten Platz gefüllt. Der 69jährige Oberhirte zelebrierte mit dem kroatischen Ortspfarrer Vilim Koretic und dem Diakon Thoms Bieg aus der katholischen Gesamtkirchengemeinde Aalen die heilige Messe. Ein Frauen- und Kinderchor sang mehrstimmige religiöse Lieder aus der Heimat. Die Kinder brachten in heimischer Tracht ihre Gaben zum Altar.

In seiner Festpredigt erinnerte der Weihbischof an das Leben und Wirken von Kardinal Aloisius Stepinac aus Zagreb, nach dem die Kroaten-Gemeinde Aalen/Heidenheim benannt ist. Er ist am 10.Februar 1960, also vor 60 Jahren, an den Folgen seiner Haft in kommunistischer Verfolgungszeit verstorben und wurde für seine Glaubenstreue selig gesprochen. Deshalb feiern die Kroaten in Aalen und Heidenheim immer am Sonntag nach seinem Todestag ihr Patrozinium, den Namenstag ihres Patrons.

„Haltet auch fern der Heimat eurem Glauben die Treue“, appellierte der Bischof an seine Landleute. Er zeigte sich erfreut über den Zusammenhalt der Gemeinde, die sich schon seit 50 Jahren regelmäßig zu ihren Gottesdiensten in der Aalener Kirche Sankt Michael und in der Heidenheimer Marienkirche treffe. Zu seinen bischöflichen Aufgaben gehöre der Besuch und die pastorale Betreuung der kroatischen Katholiken im Ausland, berichtete Monsignore Sudar, der seit zwei Monaten emeritiert ist, also im Ruhestand, aber seine Besuchsreisen fortsetze.

Die Aktion „Renovabis“ der katholischen Kirche habe bisher 56 Millionen Euro für Bildungseinrichtungen, besonders Schulen und Gymnasien in Bosnien-Herzegowina zur Verfügung gestellt. Er habe dafür gesorgt, daß diese finanziellen Mittel allen drei Etnien, den Kroaten, Serben und Muslimen in seiner Diözese zugute kommen. Der Bischof berichtete von großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Bosnien, die junge Leute zwängen, im Ausland Arbeit zu suchen.

Paula Matic überbrachte im Namen des kroatischen Kirchengemeinderats Grüsse und berichtete von ihrer Arbeit im KGR Aalen/Heidenheim. Pfarrer Koretic überreichte dem Bischof ein Exemplar der von Künstlerpfarrer Sieger Köder illustrierten „Tübinger Bibel“. Bei der anschließenden Feier und dem gemeinsamen Essen im Gemeindesaal nahmen auch Pfarrer Wolfgang Sedlmeier und Pastoralreferentin Karin Fritscher teil und betonten die gute Zusammenarbeit mit der muttersprachlichen Gemeinde der Kroaten.