Fehrenbacher kritisiert Alleingang des THG-Rektors

Die Emotionen kochen hoch: Mittlerweile melden sich auch die Fraktionen des Stadtrats zum Thema „Einführung eines G8-Plus-Zuges am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG)“ zu Wort. Die Diskussion ist durch einen Antrag entfacht worden, den der Rektor des THG, Helmut Kühnle, beim Kultusministerium auf ein auf neun Schuljahre ausgedehntes Angebot stellen wollte und den die Stadt abgelehnt hat. Letzteres stieß bei vielen Eltern auf Unverständnis. Die Beweggründe, die Schulbürgermeister Wolf-Dietrich Fehrenbacher zu diesem Schritt veranlasst haben, erläuterte er gemeinsam mit dem geschäftsführenden Schulleiter Michael Weiler gestern bei einem Pressegespräch. „Einen formlosen Antrag oder vielmehr einen von Kühnle formulierten Wunsch, der in keinster Weise konzeptionell unterfüttert ist, kann ich nicht unterstützen“, sagt Fehrenbacher. Es könne nicht sein, einen G8-Plus-Zug zu beantragen, ohne zu wissen, wie dieser im Detail aussehen soll. „Mit einem solchen Antrag, den der Schulträger stellen muss und der meine Unterschrift trägt, würde ich mich blamieren.“

Bei der Schulleiterrunde im November habe noch Konsens darüber geherrscht, dass alle drei Aalener Gymnasien am G8-Zug festhalten und die Einrichtung eines G8-Plus-Zuges zum derzeitigen Zeitpunkt nicht infrage kommt. Dies habe Weiler im Gemeinderat auch so vorgetragen. Warum Kühnle dann im Dezember plötzlich „ausgeschert und vorgeprescht ist, kann ich nicht nachvollziehen“, kritisiert Fehrenbacher den Alleingang des THG-Direktors.

Alle sollen Konzeption erarbeiten

Gegen die Einführung von G8-Plus sperrt sich der Schulbürgermeister nicht. Auch Weiler, dem an einer Versachlichung der Diskussion gelegen ist, steht diesem Angebot offen gegenüber. Die dafür erarbeitete Konzeption müsse jedoch Hand und Fuß haben und auch die Nachteile berücksichtigen, die G8-Plus je nach Konzept mit sich bringt. Bei der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 11. Januar wird Fehrenbacher den Vorschlag unterbreiten, dass alle drei Aalener Gymnasium als mögliche Modellschule für sich eine solche Konzeption erarbeiten, die dann jeweils weiterdiskutiert wird. Eine Einführung von G8-Plus im Schuljahr 2012 / 2013 schließt er jedoch aus.

„Dass wir im Moment keinen Antrag stellen, heißt nicht, dass das Thema für uns vom Tisch ist“, sagt Fehrenbacher. Es gelte jedoch erst einmal abzuwarten, bis das Schulgesetz im April verabschiedet wird. Auf dessen Basis sei es dann möglich, weitere Überlegungen anzustellen, ob ein G8-Plus-Zug sinnvoll und in Aalen zu realisieren ist. „Unser Stand war bislang, dass eine Einführung nur an vierzügigen Gymnasien möglich ist. Jetzt kommt vom Kultusministerium die Ansage, dass dies keine zwingende Voraussetzung ist“, sagt Fehrenbacher, der hier eine ähnliche Verwässerung und Aufweichung befürchtet wie einst beim Thema Werkrealschulen.

Es gibt mehrere Modelle

„Mit Blick auf G8-Plus gibt es mehrere Modelle, die das Land vorsieht und die unterschiedliche Auswirkungen haben – welches Konzept sich die Schule geben möchte, liegt bei ihr“, sagt Weiler. Lediglich die Stundenzahl in der Sekundarstufe sei mit 64 Wochenstunden festgelegt. Das erste Modell sieht eine Aufspreizung in der Unterstufe von drei auf vier Schuljahre vor, die Zahl der Stunden wird auf 27 bis 28 reduziert. Ab Klasse acht werden die G8- und G8-Plus-Schüler zusammengefasst. „Diese Lösung entlastet die Kinder, was die Stundenzahl angeht, in einem Bereich, in dem es am unnötigsten wäre“, sagt Weiler.

Beim zweiten Modell können sich die Schüler vor der Mittelstufe entscheiden, ob sie über G8 oder G8-Plus ihr Abitur machen wollen. Diese Lösung entlastet die Schüler hinsichtlich der Stundenzahl ab Klasse acht, hat jedoch bei einem dreizügigen Gymnasium den Nachteil, dass die Wahlfreiheit bezüglich des Profils wegfällt. „Es ist schlichtweg unmöglich, für zwei Züge einen sprachlichen, naturwissenschaftlichen und musischen Zug anzubieten, weil dafür die Klassen zu klein sind und nicht mehr der vom Land vorgeschriebenen Gruppenmindestgröße entsprechen“, sagt Weiler.

Ein drittes Modell sieht die Einführung eines unabhängigen G8-Plus-Zuges vor. Hier können sich die Schüler bereits ab Klasse fünf festlegen, ob sie ihr Abitur in acht oder neun Jahren machen möchten. „Dieses Modell lässt sich jedoch personell nicht umsetzen“, sagt Weiler. Das Land sieht für die 44 Gymnasien, an denen G8-Plus genehmigt werden soll, lediglich 19 zusätzliche Lehrerdeputate vor, was elf Wochenstunden pro Schule entspricht. Für die Realisierung dieser Lösung müsste das Land jedoch deutlich mehr Lehrer einstellen und damit den Abbau der Stellen rückgängig machen.

Nachteile sind zu bedenken

Geht es nach Weiler, sei, wenn überhaupt, nur das Modell zwei zu realisieren, bei dem sich jedoch die Frage stelle, ob eine Schule bereit ist, die Wahlmöglichkeiten hinsichtlich des Profils zugunsten von G8-Plus aufzugeben. „In die Diskussion um die Einführung sollten auf jeden Fall die verschiedenen Möglichkeiten und die damit verbundenen Nachteile einfließen und nicht nur die emotionale Komponente“, sagt Weiler, der auch im Rahmen des G8-Zugs Möglichkeiten sieht, die Schüler zu entlasten.

Noch diese Woche möchte Fehrenbacher die Vertreter des Gesamtelternbeirats einladen und vor dem Hintergrund dieser Fakten das Thema nochmals sachlich erörtern.