Fehlender Mund-Nasenschutz: Unbekannter beleidigt Postangestellte und Security

Bein Betreten einer Aalener Postfiliale hat ein unbekannter Mann einen Streit vom Zaun gebrochen, weil ihn ein Security-Mitarbeiter auf den fehlenden Mund-Nasenschutz angesprochen hatte.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag in einer Postfiliale in der Friedrichstraße. Als er von eingesetzten Security-Mitarbeitern auf den fehlenden Mund-Nasenschutz hingewiesen wurde, reagierte er provokant, wodurch es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Der Unbekannte, gegen ein Hausverbot ausgesprochen wurde, versuchte gegen 17.40 Uhr noch einmal, ohne die entsprechende Sicherheitsmaßnahme in die Postfiliale zu gelangen. Als es ihm auch dieses Mal verwehrt wurde, beleidigte er die Angestellten.

Von den Postmitarbeitern wurde der Unbekannte als etwa 40 Jahre alt beschrieben. Er hat schwarze Haare, die mit einem modernen Seitenscheitel frisiert sind. Bekleidet war er mit einer weißen Hose und einem grauen T-Shirt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.