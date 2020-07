FDP nominiert Arian Kriesch zum Kandidaten für die Bundestagswahl

Die FDP-Kreisverbände Ostalb und Heidenheim haben in ihrer Wahlkreiskonferenz den Aalener Innovationsmanager und Physiker Arian Kriesch (38) zum Kandidaten für die Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Aalen-Heidenheim nominiert.

Der Aalener Stadtrat und Vorsitzende des FDP-Ortsverbandes, der sich als einziger zur Wahl gestellt hatte, erklärte seine Motivation: „Unsere politischen Konkurrenten dürfen sich auf einen engagierten und fairen Wahlkampf um die besten Ideen einstellen. Es wird ein Wettbewerb für die Demokratie der Mitte in einer Zeit der politischen Radikalisierung. In einer Zeit, in der die politischen Ränder in Thüringen eine Mehrheit errungen haben und Europa zu spalten drohen. In der erwarteten Krise wird es nicht mehr um Wahlgeschenke von CDU und SPD gehen, sondern darum, wie in Deutschland und Europa unsere Demokratie, Gesellschaft und Wirtschaft gestärkt aus der Krise hervorgehen.“

Kriesch engagiert sich seit dem Jahr 2000 in der FDP und war 2014 auf Platz 10 der FDP-Bundesliste zur Europawahl angetreten. Seine Schwerpunkte sieht er in einer generationengerechten Finanzpolitik mit begrenzten Schulden, gerade in Corona-geschwächten Zeiten. Er setzt sich für eine liberale Familien-und Bildungspolitik ein, die Kindern die bestmögliche Betreuung, Schulen kleine Klassen und digitale Ausstattung und Familien ausreichend Krippenplätze auch im Ganztagesbereich garantiert. Seine berufliche Erfahrung will er für eine erfolgreichere Technologie- und Innovationspolitik einbringen.

Am 26. September tritt Kriesch für die Spitzenkandidatur des FDP-Bezirksverbandes Ostwürttemberg im Wettbewerb mit dem amtierenden Bundestagsabgeordneten Alexander Kulitz aus Ulm an. Am 17. Oktober kandidiert er für einen Platz auf der Landesliste auf der Landesvertreterversammlung der FDP Baden-Württemberg in Konstanz.