FDP-Kandidat eröffnet Wahlkampfbüro

Der Landtagskandidat der Freien Demokraten im Wahlkreis Aalen-Ellwangen, Manuel Reiger, hat ein Wahlkampfbüro in der Reichsstädter Straße mitten in der Innenstadt eröffnet.

Die Schaufenster in den bunten Kampagnenfarben, drinnen viel Platz für Dialog und Wahlkampfmaterialien – so hat man das Erdgeschoss des Gebäudes in der Reichstädter Straße 20 in der Aalener Innenstadt in seiner langen Geschichte noch nie gesehen. Wo einst das Gasthaus Lamm zur Einkehr lud, der Optiker Binder Brillen verkaufte und in jüngster Vergangenheit ein PopUp-Store den anderen abgelöst hat, haben sich nun die Freien Demokraten mit ihrem Landtagskandidaten Manuel Reiger eingerichtet.

Am vergangenen Samstag eröffnete Reiger das PopUp-Wahlkampbüro nun auch offiziell. „Ich freue mich sehr, dass wir in so zentraler Lage in der Aalener Fußgängerzone auf unsere Themen aufmerksam machen können“, erklärte Reiger am Samstag. „Ein Landtagswahlkampf unter Corona-Bedingungen erfordert Kreativität von den Kandidaten. Viele Veranstaltungen finden nicht statt und der Austausch mit den Wählern ist begrenzt. Mit dem Wahlkampfbüro haben wir nun einen Ort für politischen Dialog in Aalen für interessierte Bürger geschaffen, der der Pandemie gerecht wird“, teilte der FDP Landtagskandidat mit.

Bis zur Landtagswahl am 14. März will er dort nun immer am Samstagmorgen während des Wochenmarktes den Wählern Rede und Antwort stehen. Sobald es die Corona-Maßnahmen zulassen, plant Reiger dann auch regelmäßige Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit und Wahlkampfveranstaltungen.