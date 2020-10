FDP informiert sich über Arbeit des THW

Benjamin Strasser und Manuel Reiger haben nicht nur den Beruf gemeinsam: Rechtsanwalt. Sie spielen mit 37 beziehungsweise 33 Jahren in der gleichen Altersklasse. Sie haben mit der FDP die Partei gemeinsam. Strasser sitzt im Bundestag, Reiger will in den Landtag. Und sie haben beruflich beide mit den Attentaten und Morden des so genannten NSU zu tun gehabt. Strasser arbeitete der FDP im Untersuchungsausschuss des Landtags in Stuttgart zu, Reiger vertrat eines der Opfer des Nagelbombenattentats in Köln und war damit Verfahrensbeteiligter im Münchner NSU-Verfahren mit der Angeklagten Beate Zschäpe. Außerdem sitzt Strasser im Untersuchungsausschuss des Bundestags, der den Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz aufklären soll. Und so konnten beide bei einer Abendveranstaltung im „Stadthöfle“ ihren Parteifreundinnen und -freunden viele spannende Geschichten erzählen über ein Trio, das lange nicht auf dem Radar der Sicherheitsbehörden erschienen war, zumal man rechtsterroristische Anschläge für ausgeschlossen hielt. Da war dann viel von Versäumnissen, Pannen und Aussagen die Rede, die nicht zusammenpassen. Und davon, dass seit 1990 184 Menschen durch Rechtsextremisten ihr Leben verloren haben. Reiger ist zurzeit als Opferanwalt unter anderem in einem Verfahren in Koblenz tätig, in dem Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes angeklagt sind. Strasser engagiert sich seit Jahren gegen rechte Netzwerke und Terror.