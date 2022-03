FDP: Aalen soll russisches Gas boykottieren

Die Aalener FDP-Stadträte Arian Kriesch und Philipp Frank fordern eine Prüfung des Anteils russischen Gases im Energiemix der Stadt Aalen. Weiterhin fordern sie, dass die Stadt und ihre Einrichtungen auf russisches Gas verzichten. Die Stadtwerke Aalen sollen prüfen, ihren Kunden einen Tarif anzubieten, der ohne russisches Gas auskommt.

Das geht aus einer Pressemitteilung der Ostalb-FDP hervor. Rund 55 Prozent des nach Deutschland importierten Erdgas sei russischen Ursprungs, heißt es darin. Und weiter: „Russland führt seit dem 24. Februar einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Durch den Krieg sind Millionen Menschen auf der Flucht und die Ukraine wird systematisch von Russland zerstört. Die russische Wirtschaft hängt maßgeblich an den Rohstoffexporten von Erdgas und Erdöl, insbesondere nach Deutschland. Der russische Staatshaushalt ist für seine Liquidität auf diese Einnahmen angewiesen und könnte ohne sie das russische Militär nicht finanzieren.“

Man wolle daher, so zitiert die Pressemitteilung Arian Kriesch, Transparenz, wieviel russisches Gas durch die Leitungen der Stadtwerke fließe. Und: „Wir wünschen uns einen Tarif für Endkunden: Gas zu bestellen, das nicht aus Russland kommt muss so einfach werden wie Ökostrom zu bestellen. Bei 27 Millionen Euro Umsatz der Stadtwerke 2020 mit Erdgas haben wir selbst mit kleinem Anteil schon mehr Hebel als mit vielen Spenden.“, so Kriesch, der auch Aufsichtsrat bei den Stadtwerken Aalen ist.

Auch nach den Sanktionen gegen Russland beim weltweiten Bankensystem Swift beziehe Deutschland nach wie vor Erdgas aus Russland, sagt Stadtrat Frank. Die entsprechenden Zahlungen für das Gas garantierten momentan die Liquidität des russischen Staates. „Dies ist eine zusätzliche finanzielle Belastung, besonders in diesen unsicheren Zeiten. Das ist uns bewusst. Dennoch sehen wir in einem solchen Angebot ein Mittel, sich aktiv gegen die russische Invasion zu stellen. Endkunden und die Stadt können damit einen Beitrag für den Frieden leisten“, so Frank.