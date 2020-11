FDI fordert sofortige Öffnung des Hallenbads für den Schulsport

Nachdem die Stadt Aalen das Hallenbad für den Schulsport geschlossen hat, ist es der Fraktion zur Durchsetzung des Informationsrechts (FDI) im Gemeinderat nach Hinweisen von Lehrern ein großes Anliegen, dass dieses und auch das Lehrschwimmbecken in Ebnat unverzüglich wieder geöffnet werden.

In einem Antrag an Oberbürgermeister Thilo Rentschler und die Stadtwerke beantragt die Fraktion die sofortige Öffnung oder einen Weisungsbeschluss an den OB. Sowohl den Bedingungen für den Schulbetrieb, unter der aktuellen Pandemiestufe, wie auch Hinweisen des Kultusministeriums kann man entnehmen, dass Schwimmunterricht für Schulen ausdrücklich erlaubt ist, heißt es in der Mitteilung der FDI.

Auch in der neuesten Verordnung der Landesregierung werde unter Ausnahmen von den Schließungen wörtlich erwähnt: Schwimmbäder für Schulsport und Studienbetrieb. Für den Fraktionsvorsitzenden Norbert Rehm ist es völlig unverständlich, dass Rentschler publikumswirksam gegen von der Landesregierung verordnete Schließungen agiert und landesweit Interviews gibt. „Dort aber, wo er selbst zuständig ist, wie im Hallenbad in Aalen, dort macht er einfach alles dicht. Obwohl die Landesregierung Schulsport in Schwimmhallen ausdrücklich erlaubt und Hygieneregeln aufgestellt hat“, so Rehm.

Das sind die Anträge, die Norbert Rehm als FDI-Vorsitzender direkt an OB Rentschler adressiert hat:

1. Es ist unverzüglich zu prüfen, ob die Öffnung des Hallenbads (und Lehrschwimmbecken Ebnat) für den Schulsport möglich ist und was im Zweifelsfall gegen die Öffnung spricht.

2. Sollte die Öffnung des Hallenbads (und des LSB Ebnat) auch nach dem Pandemiegesetz nach wie vor in der Entscheidungskompetenz der Stadtwerke liegen und es keine neuen und zwingenden Gründe für ein Verbot des Schwimmsports im Rahmen des Schulunterrichts gibt beantragen wir die sofortige Öffnung von Hallenbad und Lehrschwimmbecken für die Schulen.

Aus den bekannten Gründen ist die Angelegenheit eilig. Sollten Sie die Öffnung nicht alleine veranlassen wollen bitten wir Sie - die Kompetenz liegt alleine beim Oberbürgermeister - unverzüglich eine Sondersitzung des Gemeinderats einzuberufen/oder der Eilbedürftigkeit wegen in die Tagesordnung der Sitzung vom 4.11. 2020 folgenden Beschlusspunkt neu aufzunehmen:

3. Der Gemeinderat erteilt dem Oberbürgermeister als Vertreter die Weisung, in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke GmbH die sofortige Öffnung von Hallenbad und Lehrschwimmbecken Ebnat zu bewirken.

Begründung:

1. Nach den uns bisher vorliegenden Informationen hat das Land Baden-Württemberg ausdrücklich den Schwimmsport im Rahmen des Schulunterrichts auch in der Pandemiestufe 3 erlaubt. Siehe Handreichung des Kultusministeriums zum Sportunterricht in Pandemiestufe 3 (vgl: http://lis-in-bw.de/,Lde/Startseite/Schulsport/Sportunterricht+in+Pandemiestufe+3). Dort wird Schwimmunterricht ausdrücklich als durchführbar beschrieben.

2. Ministerialdirektor Michael Föll vom Kultusministerium schreibt in einem Brief an die Schulen zur Fortsetzung des Schulbetriebs unter Pandemiebedingungen nach den Herbstferien, Zitat: "[..]Wir gehen davon aus, dass die Sporthallen und Schwimmbäder für den Schulsport weiterhin nach den Maßgaben der Corona-Verordnung Schule genutzt werden können und daher Sportunterricht stattfinden kann.[..]"

Über die Bedeutung des Sportunterrichts und des Schwimmunterrichts sind wir sicher einer Meinung. Soweit erkennbar ist also Schwimmunterricht in dieser Zeit nicht nur zugelassen sondern könnte gar für die Schulen und die Schüler positiv gesehen werden.

3. Wie wir der Presse entnehmen konnten haben Sie sich mit anderen Bürgermeistern öffentlichkeitswirksam gegen einige Maßnahmen des Landes Baden-Württemberg gewandt. Auch wir wollen keine überflüssigen Gängelungen der Bevölkerung. Für die von Ihnen kritisierten Maßnahmen ist der Gemeinderat nicht zuständig sondern das Land. Umso unverständlicher ist für uns, dass Sie gleichzeitig mit der Kritik an Maßnahmen für die die Zuständigkeit beim Land liegt hier in Aalen das Hallenbad für die Schulen dicht machen. Für diese Schließung sind Sie als Chef der Verwaltung und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stadtwerke verantwortlich.

4. In den Stuttgarter Nachrichten werden Sie mit folgender Aussage zitiert: Mir macht die Entwicklung erst dann Sorgen, wenn die Intensivstationen voll laufen. Im vom Land erlaubten Schwimmunterricht unter Beachtung von Coronaschutzmaßnahmen sehen wir jetzt keine besondere Gefahr, jedenfalls keine in dem von Ihnen gewählten Zusammenhang.