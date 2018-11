FCH: Zweite Reihe spielt 2:2

Es waren einige Gesichter, die man nicht so of sieht, die da im tiefen Nebel am Donnerstagabend auf dem Heidenheimer Schlossberg auftauchten. Tim Skarke, Oliver Steurer oder Kevin Sessa, Spieler die beim 1. FC Heidenheim zunächst einmal um einem Kader- oder Startelfplatz kämpfen, durften ran. Der Zweitligist von der Ostalb, dem nach sieben ungeschlagenen Spielen in Folge im trüben November die Sonne ins Gesicht scheint, nutzte die Länderspielpause für ein Testspiel gegen den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach – 2:2 (1:1).

Mit dem Auftritt war FCH-Trainer Frank Schmidt nicht zufrieden. Die Leistung sei bei solch einem Test „das Entscheidende.“ „Insgesamt war es nicht die beste Leistung“, erklärte Schmidt im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten“. Nach den erfolgreichen Wochen produzierte seine Mannschaft „zu viele Fehler“, zwei davon führten zu den Gegentoren. Nach einem verheißungsvollen Beginn und dem frühen 1:0 durch Skarke nach Pass von Maximilian Thiel geriet seine umgebaute Elf in den Rückstand. „Alles was nach dem Ausgleich kam, damit war ich überhaupt nicht zufrieden. In der ersten Halbzeit hat teilweise die Intensität gefehlt gegen einen Drittligisten, der hier Spaß gehabt hat zu spielen. Da muss man mehr investieren. Unter dem Strich war es ein bisschen zu wenig.“

A-Elf-Akteure bringen Zug

Zufrieden war der Coach auch nicht mit seinen Spielern aus der sogenannten zweiten Reihe: „Viel Werbung haben sie nicht gemacht.“ Aber auch er weiß: Einfach ist es nicht sich zu beweisen in einer Mannschaft, in der es läuft. Jedoch: „Man bekommt nicht so viele Chancen, die sollte man dann auch nutzen.“ Sessa, jüngerer Bruder von Nicolas Sessa, der beim VfR Aalen spielt, war etwa nach der Halbzeitpause nicht mehr auf dem Platz.

In der Schlussphase, nach vielen Wechseln und mehr A-Elf-Akteuren, kam noch einmal etwas Zug ins Spiel, nach Pass von Marnon Busch schob Maurice Multhaup immerhin noch zum Ausgleich ein.