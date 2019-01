FCH: Wittek wechselt ans „Bölle“

Nach der Ausleihe von Kolja Pusch nach Mödling und dem Wechsel von Kevin Lankford zum FC St. Pauli sucht ein weiterer Spieler des 1. FC Heidenheim eine neue Herausforderung. Mathias Wittek, eigentlich noch mit einem Vertrag bis zum Sommer 2020 ausgestattet, verlässt Heidenheim nach siebeneinhalb Jahren auf eigenen Wunsch. Der Innenverteidiger schließt sich mit sofortiger Wirkung dem SV Darmstadt 98 an.

„Das ist ein Abschied, der für uns alle überraschend kommt und auch nicht leicht fällt. Matze war über Jahre hinweg eine feste Größe bei uns und hat einen erheblichen Anteil an unserer erfolgreichen sportlichen Entwicklung“, betont FCH-Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald und erläutert die Gründe für den Transfer: „Der SV Darmstadt 98 wollte Matze unbedingt verpflichten und hat ihm ein Angebot unterbreitet, dass er annehmen möchte. Sportlich betrachtet, sind wir mit Timo Beermann, Patrick Mainka, Oliver Steurer, Tobis Reithmeir und Norman Theuerkauf auf der Innenverteidiger-Position nach wie vor breit genug aufgestellt. Einhergehend mit der Tatsache, dass dieser Transfer unter wirtschaftlichen Aspekten für uns als Verein sehr attraktiv ist, haben wir seinem Wunsch deshalb entsprochen.“

Mathias Wittek trug seit der Saison 2011/2012 das FCH-Trikot. Nachdem er zunächst in der 3. Liga vom FC Ingolstadt an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen war, wechselte Wittek im Sommer 2012 fest an die Brenz. Seither absolvierte der 29-Jährige insgesamt 191 Partien (9 Tore und 9 Assists) in der 3. Liga, 2. Liga und im DFB-Pokal. In der aktuellen Saison kam Mathias Wittek bislang auf sechs Pflichtspieleinsätze.

„Wir haben viel gemeinsam erlebt und der FCH wird immer eine ganz besondere Station in meiner Karriere bleiben“, erklärt Mathias Wittek zu seinem Abschied. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Am Darmstädter Böllenfalltor reagiert man mit dem Transfer unter anderem auf den Abgang von Aytac Sulu (wechselte in die Türkei zum Drittligisten Samsunspor). „Wir freuen uns darüber, die Vakanz auf der Innenverteidigerposition mit Mathias Wittek ausgefüllt zu haben. Er hat bereits mehr als 100 Spiele in dieser Liga bestritten und weiß genau um die Anforderungen der Spielklasse. Wir wissen um seine Qualitäten und sind sicher, dass er unseren Kader verstärken wird“, sagt SVD-Trainer Dirk Schuster auf der Homepage der Lilien.