FCH will „einfach weitermachen“

„Die Enttäuschung war ein Stück weit da“, sagt Frank Schmidt nach dem 2:2 gegen den Spitzenreiter in der 2. Liga am vergangenen Samstag in der ausverkauften Voith-Arena, fügt aber an: „Die Hamburger haben aber auch enorme Qualität.“

Mit ein paar Tagen Abstand sei daher auch diese Partie ein Erfolg. „Ein verdienter Punktgewinn gegen den höchstwahrscheinlichen Aufsteiger in die Bundesliga“, so Schmidt weiter. Nun wartet an diesem Freitag (18.30 Uhr) gegen Fürth die nächste „intensive“ Partie auf die Heidenheimer. Bei einem Erfolg könnte mindestens für eine Nacht Platz zwei winken.

„Fürth hatte eine schwierige Phase, in der sie in vielen Spielen kein Tor gemacht haben“, sagt Schmidt. Doch der Gegner (10., 28 Punkte) hat nach dem Trainerwechsel hin zu Stefan Leitl enorm zugelegt (1:0 gegen Duisburg, 2:2 gegen Kiel) und daher erwartet der Coach der Heidenheimer ein Spiel „ähnlich wie gegen Darmstadt“.

Skarke fällt aus

„Wir dürfen nicht kompliziert spielen. Müssen jeden Zweikampf annehmen“, sagt Schmidt. Der Gegner setzt auf „schnelle Balleroberungen“ aus denen können sich aber auch Räume bieten. Diese wolle man nutzen. Nicht mit dabei sein wird Tim Skarke, der sich am Donnerstag krank gemeldet hat. Niklas Dorsch hatte zuletzt muskuläre Probleme nach dem Spiel gegen den Hamburger SV, hat aber mittrainiert. Man müsse bei ihm daher noch abwarten, ob es für Freitag reicht.

Die Heidenheimer sind nach dem 2:2 seit neun Spielen ungeschlagen und könnten nach dem Spiel am Freitag tatsächlich auf Rang zwei klettern. „Einfach so weitermachen“, sagt Schmidt und verschwendet keinen Gedanken „an eine andere Marschroute“. „Wir sind ja auch erfolgreich damit“, so Schmidt. 38 Punkte haben die Heidenheimer gesammelt. Die Klasse werde man wohl halten. „Andere Saisonziele verfolgen wir nicht“, sagt Schmidt.