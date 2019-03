FCH: Wahnsinnskick zum Geburtstag

Fußballspiele wie dieses lassen sich eigentlich ganz einfach zusammenfassen. „Es war ein geiles Spiel“, sagte Marnon Busch, der wie seine Kollegen auch ein paar Minuten nach dem Abpfiff in der Voith-Arena noch emotional aufgeladen war. „Es war ein wildes Spiel“, merkte Timo Beermann an. Beides müssen es wissen, sie warfen sich schließlich in der hektischen Schlussphase an diesem besonderen Freitagabend mit allem was sie hatten, also ihrem Körper, rein. Busch und Beermann blockten Berliner Bälle. Und so musste Kevin Müller gar nicht mehr eingreifen.

Und da ist man auch bei dem Mann, an dem sich zeigte, dass Fußballspiele manchmal ziemlich merkwürdig sind. Müller hat schon unzählige Bälle dieser Art, wie ihn Robert Zulj aufs Tor brachte, gehalten. Nicht aber an seinem Geburtstag. „Ich habe zu lange überlegt den Ball zu fangen oder nicht. Sehr blöd einfach“, stellte sich Müller. Akaki Gogia staubte ab, Tor. Müller war für einen Moment eine tragische Figur. „Das nagt“, gab der nun 28-jährige Schlussmann später unumwunden zu. Um dann doch irgendwie als glückliche Person da zu stehen – nicht nur ob der vielen Glückwünsche, Aufmunterungsrufen der Fans und Ständchen. Aber da war zunächst sein Fehler zum 0:1 in der 23. Minute in einer nicht gerade berauschenden ersten Halbzeit des 1. FC Heidenheim. Gegen dieses unangenehm zu spielende Union Berlin lag der FCH zurück. Und nicht viel deutete daraufhin, dass in der zweiten Halbzeit solch eine wilde Show abgezogen wird.

Doch Fußball ist eben auch ein verrücktes Spiel. Es kamen Erinnerungen hoch an dieses sensationelle 2:1 gegen Bayer Leverkusen im DFB-Pokal. Wie vor ein paar Wochen drehten die Heidenheimer das Spiel zum Sieg, der am Ende auch noch höher hätte ausfallen können. Und genauso sah es FCH-Trainer Frank Schmidt: „Im Endeffekt haben wir das Spiel gedreht – das ist irgendwie auch eine Blaupause zum Spiel gegen Leverkusen, als wir auch in der ersten Halbzeit nicht die beste Leistung gebracht haben. In Hälfte zwei war es ein wahnsinniges Spiel.“ Nebenbei hatte der FCH sein erstes Ziel erreicht.

Ziel nebenbei erreicht

Mit 42 Punkten ist den Ostälblern als Tabellensechster der Klassenverbleib in der 2. Liga nun wirklich nicht mehr zu nehmen. Gut möglich, dass noch was nach oben geht, denn wer die unheimlich kompakten Unioner knackt und so aus dem Stadion schickt, kann vielleicht noch mehr leisten. Sie denken, klar, „von Spiel zu Spiel“ (Busch).

Schnatterer stellt auf Sieg

Doch wenn es noch mehrere solche Spiele wie am Freitagabend in der zweiten Halbzeit von den Heidenheimer gibt, mit dieser Mentalität, Dynamik und Zielstrebigkeit, brauchen sie sich vor keinem verstecken. „Es war ein Wahnsinns-Spiel für mich und alle im Verein. Ich bin schon ein paar Tage Trainer hier, aber das zählt zu den Top 3, von den Emotionen her und von der Art und Weise, wie wir zurückgekommen sind“, war FCH-Trainer Frank Schmidt glücklich mitgenommen.

Wie damals spielten die Heidenheimer auf das Tor vor ihrer Fantribüne. „Die Seite liegt uns mehr“, hatte Busch einen launigen Erklärungsansatz. Die erste Viertelstunde in der besagten zweiten Halbzeit wussten die Berliner kaum, wie ihnen geschieht, nach einem Eckball von Marc Schnatterer verwertete erst Top-Torjäger Robert Glatzel (48.), acht Minuten später schoss Schnatterer mit einem exakt justierten Linksschuss zum 2:1 ein.

Und da war ein Kevin Müller, der den FCH vor dem Ausgleich bewahrte – mit einem Blitzreflex gegen Carlos Mané (73.). „Wir haben uns in alles rein geschmissen, auf Kevin Müller war Verlass. Er hatte Geburtstag und wollte alles dafür tun am Ende seinen Teil zum Sieg beizutragen“, freute sich sein Trainer. Schmidts Kollege Urs Fischer erhielt mit seiner Mannschaft einen Dämpfer im Aufstiegskampf. „Glückwunsch an Frank Schmidt und seine Mannschaft, wenn man mehr Tore schießt, hat man verdient gewonnen“, sagte der Schweizer Coach der Berliner. Fußballspiele lassen sich eben einfach zusammen fassen.