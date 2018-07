Die finale Phase der Vorbereitung läuft. Nach den Tests gegen den österreichischen Zweitligisten SV Wallern (2:0) und dem russischen Erstligisten Samara (0:0) im Trainingslager in Österreich steht für den Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim am Samstag die Generalprobe an.

Um 18.30 Uhr empfängt der FCH den italienischen Erstliga-Absteiger Hellas Verona. Seit Montag bereiten sich die Heidenheimer wieder in der Heimat vor auf den Start in die Saison am Sonntag, 5. August, gegen Arminia Bielefeld.