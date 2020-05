FCH: Thiel erneut operiert

Hiobsbotschaft für den Fußball-Zweitligisten Heidenheim. Maximilian Thiel (27) hat sich am vergangenen Montag einem erneuten Eingriff an seinem rechten, bereits im Juli 2019 operierten, Knie unterziehen müssen.

Bei dem Offensivspieler des 1. FC Heidenheim waren zuletzt im Kleingruppentraining Probleme am Meniskus des rechten Knies aufgetreten. Auf Grund der Operation wird Thiel in den kommenden Wochen vorerst nicht am Trainingsbetrieb des FCH teilnehmen können. Seit seinem Wechsel nach Heidenheim im Jahr 2017 kommt Thiel auf insgesamt 44 Pflichtspiele für den FCH.