FCH startet am 5. August

An diesem Mittwoch hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Partien bis zum 8. Spieltag der anstehenden Zweitligasaison zeitgenau terminiert. Die ersten beiden Spieltage wurden bereits in der vergangenen Woche mit den exakten Anstoßzeiten veröffentlicht.

Der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim startet demnach am Sonntag, 5. August, um 15.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen den DSC Armina Bielefeld in der Voith-Arena in seine fünfte Saison in der 2. Bundesliga. Eine Woche später bestreitet die Mannschaft von FCH-Cheftrainer Frank Schmidt am Sonntag, 12. August, um 15.30 Uhr ihr erstes Auswärtsspiel beim Tabellendritten aus dem Vorjahe Holstein Kiel.

Die weiteren zeitgenau terminierten Begegnungen des FCH im Überblick:

3. Spieltag (Sonntag, 26.08.18 um 13.30 Uhr): SG Dynamo Dresden (A)

4. Spieltag (Sonntag, 02.09.18 um 13.30 Uhr): SV Darmstadt 98 (H)

5. Spieltag (Samstag, 15.09.18 um 13 Uhr): Hamburger SV (A)

6. Spieltag (Sonntag, 23.09.18 um 13.30 Uhr): SpVgg Greuther Fürth (H)

7. Spieltag (Mittwoch, 26.09.18 um 18.30 Uhr): SSV Jahn Regensburg (A)

8. Spieltag (Samstag, 29.09.18 um 13 Uhr): VfL Bochum (H).