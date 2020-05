FCH-Shop in neuem Look

Unter Berücksichtigung der entsprechenden Hygiene- und Abstandsregelungen kann so ab sofort wieder im FCH Fan- und Ticketshop an der Voith-Arena, der in den vergangenen Wochen einen neuen Look bekommen hat, eingekauft werden.

Der FCH Fan- und Ticketshop ist von Montag bis Freitag zu den gewohnten Öffnungszeiten von jeweils 10 bis 18 Uhr geöffnet. Um den behördlichen Auflagen des Landes Baden-Württemberg im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus Folge zu leisten, gelten beim Besuch des FCH Fan- und Ticketshops besondere Hygiene- und Abstandsregeln.

Neben der Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern (auch bei möglichen Warteschlangen vor dem Shop) sowie dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zählt dazu, dass sich jeweils nur maximal fünf Kunden gleichzeitig im FCH Fan- und Ticketshop aufhalten dürfen. Zudem bittet der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim seine Fans, sich die Hände zu desinfizieren, möglichst bargeldlos zu bezahlen und im Shop erworbene Kleidungsstücke vor dem erstmaligen Tragen zu waschen. Fans mit Erkältungssymptomen werden aufgefordert, zu Hause zu bleiben.

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie hatte der 1. FC Heidenheim seinen Fan- und Ticketshop Mitte März als vorbeugende Maßnahme bis auf Weiteres geschlossen. Die Pause wurde genutzt und dem FCH Fan- und Ticketshop in der Zwischenzeit ein neuer Look verpasst. Wichtige Info außerdem: Aus steuerlichen Gründen sind die beiden Kassen ab sofort getrennt (eine Kasse für FCH Fanartikel und eine Kasse für Tickets).