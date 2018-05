FCH: Schwacher Auftritt in Regensburg - 0:2

Nach den guten letzten Wochen hat der 1. FC Heidenheim in der 2. Fußball-Bundesliga einen Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt verlor beim SSV Jahn Regensburg mit 0:2 (0:1). „Es war heute ein absolut verdienter Sieg für den SSV Jahn Regensburg. Wir sind vom Anfang bis zum Ende der Musik hinterhergelaufen“, erklärte Schmidt. Dabei stellte er die gleiche Startelf wie beim 3:1-Sieg gegen den FC St. Pauli auf.

Schmidt bemängelte das Defensivverhalten seiner Mannschaft, die in der 30. Minute in Rückstand geriet - der Regensburger Schütze stand allerdings in Abseitsposition. Nach einem schwachen Auftritt in der ersten Halbzeit, wo der Coach keine nennenswerte Torchance registrierte, wurde es auch nach dem Wechsel nur kurz besser.

Der Jahn hatte in Durchgang zwei das 2:0 schon früher auf dem Fuß, erhöhte aber erst in der Schlussminute. Der FCH agierte in den letzten 20 Minuten auch noch in Unterzahl, da Kevin Kraus nach einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen musste. „Das tut mir leid für die Mannschaft“, so der Innenverteidiger. Kapitän Marc Schnatterer dachte nach dem schlechten Spiel schon weiter, am Freitag kommt der VfR Bochum nach Heidenheim. Es gibt manchmal schlechte Tage wie heute. Jetzt schauen wir, dass es nächste Woche besser läuft“, merkte Schnatterer an.

Und auch Torwart Kevin Müller lenkte den Blick nach der Niederlage gen Bochum-Spiel: „Am Freitag müssen wir das besser machen, was heute nicht geklappt hat, um den Abstand nach unten wieder vergrößern zu können.“ Der FCH hat nach dem 0:2 noch sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, rutschte jedoch auf den zehnten Tabellenplatz ab.

1. FC Heidenheim: Müller - Strauß, Kraus, Beermann, Theuerkauf, Griesbeck, Titsch-Rivero, Schnatterer, Thiel (46. Dovedan), Verhoek (63. Glatzel), Thomalla (82. Lankford).

Tore: 1:0 Jann George (34.), 2:0 Marco Grüttner (90.). Schiedsrichter: Storks (Velen). Zuschauer: 8006. Bes. Vork.: 70. Gelb-Rote Karte für Kevin Kraus (Heidenheim).