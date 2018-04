FCH schlägt Sandhausen und klettert

Der Fußball-Zweitligist aus Heidenheim hat einen Befreiungsschlag gelandet und den SV Sandhausen zu Hause mit 2:0 besiegt. Beide Treffer für die Mannschaft von Cheftrainer Frank Schmidt fielen dabei in der ersten Halbzeit.

„Wir haben verdient drei Punkte eingefahren und haben gekämpft bis zum Schluss“, sagt ein sichtlich zufriedener FCH-Trainer Frank Schmidt nach dem Spiel. Mit nun 41 Punkten steht der Zweitligist von der Ostalb nun auf dem elften Tabellenplatz hat sich damit aber seiner Abstiegssorgen noch nicht entledigt.

Denn der Relegationsplatz ist nur drei Punkte vom FCH entfernt. Die Tore für die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt erzielten in der Voith-Arena Nikola Dovedan und John Verhoek in der ersten Hälfte. Die Mannschaft des FCH war in den ersten 45 Minuten die bessere Mannschaft und man merkte ihr das Fehlen ihres Kapitäns und Leaders Marc Schnatterer kaum an. „In Hälfte zwei ist uns dann etwas die Luft ausgegangen“, befand Schmidt. Dennoch reichte es gegen wenig zwingend agierende Gäste zu einem wichtigen Dreier.

Nächster Gegner Kaiserslautern

Mit dem Sieg haben es die Heidenheimer selbst in der Hand und müssen sich in der engen Liga im Abstiegskampf nicht auf andere Mannschaften verlassen. Der nächste Gegner für den FCH ist am Wochenende der bereits als Absteiger feststehende 1. FC Kaiserslautern.