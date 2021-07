FCH: Planänderung wegen Coronafall

Ursprünglich hätte der Fußball-Zweitligist aus Heidenheim während seines aktuellen Trainingslagers (3. bis 11. Juli) in Oberösterreich am kommenden Dienstag ein Testspiel gegen den zyprischen Erstligisten Apollon Limassol bestritten. Aufgrund eines positiven Corona-Tests beim Gegner aber reist die Mannschaft von Alexander Zorniger erst später in sein Trainingslager.

Daher absolviert der FCH das geplante Testspiel nun gegen den österreichischen Bundesligisten Sportvereinigung Guntamatic Ried. Wie bisher auch geplant findet das Testspiel an diesem Dienstag (17.30 Uhr) in Bad Wimsbach im Hofmaninger-Stadion statt. Die SV Guntamatic Ried stieg in der Spielzeit 2019/20 in die österreichische Bundesliga auf und besiegte zuletzt im Test 1860 München.