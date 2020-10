FCH: Nur noch 499 Zuschauer erlaubt

Aufgrund der allgemein steigenden Anzahl an Corona-Neuinfektionen und durch die vom Land Baden-Württemberg ausgerufene Pandemiestufe 3 kann das anstehende Heimspiel des Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim an diesem Sonntag (13.30 Uhr) nicht wie die jüngsten beiden Heimspiele in der 2. Bundesliga mit bis zu 3000 Zuschauern in der Voith-Arena stattfinden.

Gemäß der aktuellen Corona-Verordnungslage des Landes Baden-Württembergs aber darf der FCH die Partie am Sonntag zumindest mit bis zu 499 Personen (abzüglich Sportler plus Mitwirkende am Spieltag) im Stadion durchführen.

Dies bedeutet, dass der Sparkassen BusinessClub am Spieltag geschlossen bleiben muss und Businesskarten für diesen Tag keine Gültigkeit besitzen. Berücksichtigt werden können nur die FCH-Mitglieder und Dauerkarteninhaber der vergangenen Saison, die im Rahmen der exklusiven Vorverkaufsphase (7. Oktober bis 12. Oktober um 10 Uhr) für das Osnabrück-Spiel Tickets erworben haben.

Wer sich als Mitglied oder Dauerkarteninhaber in dieser Verkaufsphase vor Montag, dem 12. Oktober 2020 um 10 Uhr, Tickets gesichert hat, erhält beim anstehenden Heimspiel am kommenden Sonntag Zutritt zur Voith-Arena. Diese Personen werden vom FCH in den kommenden Tagen per Mail oder telefonisch kontaktiert und erhalten einen neuen festen Sitzplatz auf der Sparkassen Haupttribüne. Die dann zugewiesenen Sitzplätze sind zwingend einzuhalten, damit Abstände gewahrt werden können.