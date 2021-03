FCH nach Ostern gegen Kiel

Das verlegte Heimspiel des Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim gegen Holstein Kiel wird am Dienstag, 6. April, in der Voith-Arena nachgeholt, Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Dies teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) an diesem Freitag mit. Im Zusammenhang damit wird das vorher stattfindende Heimspiel des FCH gegen die SpVgg Greuther Fürth (27. Spieltag) einen Tag vorverlegt. Es findet nun am Ostersamstag, 3. April, um 13 Uhr in der Voith-Arena statt. Bisher war die Partie für den Ostersonntag, 4. April (13.30 Uhr), angesetzt gewesen.

Das Heimspiel des FCH gegen Holstein Kiel konnte am vergangenen Freitag, 12. März (25. Spieltag), aufgrund positiver Corona-Fälle beim Gegner nicht wie ursprünglich geplant stattfinden und war kurzfristig verlegt worden.