FCH: Mit guter Defensive und Glatzels Toren

Noch sind die Ballbesitzzeiten für das kommende Spiel der Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim und dem VfL Bochum offen. Jede Mannschaft kann sich an diesem Samstag ab 13 Uhr intensiv ins Zeug legen, die Quote hochzutreiben. Dass die nicht immer entscheidend ist, hat man spätestens seit der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland gesehen.

Frank Schmidt, Trainer des FCH, geht davon aus, das Bochum, diese erfahrene Mannschaft mit ausgewiesener fußballerischer Qualität, „höchstwahrscheinlich mehr den Ball haben wird.“ Dass heißt auch, dass die Heidenheimer mehr verteidigen müssen. „Schön, dass wir ein Heimspiel haben“, freut sich Schmidt, denn daheim verteidigt seine Mannschaft besser, wie beim 2:0-Sieg zuletzt gegen Greuther Fürth.

Sie muss auf jeden Fall konzentrierter verteidigen als in Regensburg, als der FCH mit 1:2 verlor. Da habe sich der Coach „sehr geärgert“,, verständlicherweise. Vor allem die Eins-gegen-Eins-Duelle nimmt Schmidt ins Visier, da darf sich der Zweitligist von der Ostalb durchaus ansprechender präsentieren.

Glatzels Lauf

Einer der sich derzeit ansprechend präsentiert, hat weniger mit der Verteidigung zu tun. Robert Glatzel, Stürmer in Schmidts Auswahl, nutzt die meisten Torchancen der Heidenheimer, weist schon fünf Treffer auf. Dass sein „Lauf möglichst lange anhält“, hofft der Coach, insgesamt habe der Angreifer „einen Schritt nach vorne gemacht“.

Eine gute Defensive und ein treffsicherer Glatzel könnten helfen, damit die Vorstellung von Schmidt in Erfüllung geht. „Wir wollen zuhause und auswärts regelmäßig punkten.“ Das zählt am Ende.