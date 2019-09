FCH: Kurz vor Weihnachten gegen Osnabrück

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstag die Spieltage 16, 17 und 18 der laufenden Zweitligasaison zeitgenau angesetzt.

Nach der letzten Partie des Jahres am Sonntag, den 22. Dezember zum Rückrundenstart gegen den VfL Osnabrück, findet die gut einmonatige Winterpause in der 2. Liga statt, bevor es unter der Woche in Stuttgart mit einem Auswärtsspiel für den FCH weitergeht.

Die zeitgenauen Terminierungen im Überblick:

16. Spieltag (Freitag, 6. Dezember 2019, um 18.30 Uhr): Hamburger SV (A)

17. Spieltag (Samstag, 14. Dezember 2019, um 13 Uhr): Arminia Bielefeld (H)

18. Spieltag (Sonntag, 22. Dezember, um 13.30 Uhr): VfL Osnabrück (H)