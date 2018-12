FCH: Humpelnd auf Höhenflug

Als Marc Schnatterer das letzte Mal vom Feld humpelte, sah die Heidenheimer Fußball-Welt noch ziemlich grau aus. Tief im Abstiegskampf stand der 1. FC Heidenheim um seinen am Oberschenkel verletzten 33-jährigen Kapitän, damals im April, im Spiel bei Union Berlin.

Diesmal war es anders. Okay, der Heidenheimer Himmel ist am Samstagnachmittag auch ziemlich grau gewesen, doch kurz nachdem der Kapitän den Platz nur noch mit einem Fußballschuh verließ und unter „Schnatti, Schnatti ...“ Aufmunterungsrufen der Fans an der Osttribüne vorbei humpelte, brandete riesiger Jubel auf. Ein Blick auf die Fußball-Portale zeigte schwarz auf weiß (oder auch bunt): 4. 1. FC Heidenheim. Schnatterer humpelte auch noch zu den Journalisten, doch dort angekommen verfiel er, auch wegen seiner Verletzung an der Fußsohle, in der 90. Minute geschehen, nicht in Jubelstürme. Der Spielführer konnte, wie seine Kollegen, das verdiente 4:1 (1:0) des FCH gegen den MSV Duisburg ganz gut einordnen. Freilich ist es eine schöne Momentaufnahme, wenn dieser FCH sich knapp hinter den Aufstiegsplätzen zur Bundesliga aufhält. „Natürlich ist es mir auch lieber wenn ich auf die Tabelle schaue und wir sind Vierter statt Elfter oder wie in der vorigen Saison 15.“, sagte Schnatterer, doch er weiß es nur zu gut: In der 2. Liga kann es schnell gehen. So wollen sich die Heidenheimer nach wie vor zunächst „ein richtig gutes Polster nach hinten“ schaffen.

Nicht alles super

Es war ja auch nicht alles super am Samstag. Vor allem nicht die erste Halbzeit. „Es war ein schweres Spiel für uns, wir hatten Probleme reinzukommen“, bekannte der angeschlagene Kapitän. Spielerisch ging gegen gut gestaffelte Duisburger nicht viel, so half ein alt bewährtes Mittel. Laut Sebastian Griesbeck musste der FCH „ein paar lange Bälle mehr schlagen als gewohnt“.

Mit Erfolg: Schatterer schlug lang, Denis Thomalla lief vorne zum richtigen Zeitpunkt durch und spitzelte den Ball zum 1:0 ins Tor. Doch schon vor dem Treffer, nach dem 2:0 durch eine starke Einzelleistung von Nikola Dovedan kurz nach der Halbzeitpause und nach dem 3:0 von Schnatterer per Strafstoß – den er selbst herausholte –, hatte der MSV auch Chancen.

Duisburgs Trainer Torsten Lieberknecht machte bei seiner Mannschaft letztlich fehlende „Gier“ und „Naivität“ aus. „Da muss anderes Leben rein in die Truppe.“ Nach dem 1:3, bei dem sich die Heidenheimer nach einem Eckball eher naiv anstellten, legte Dovedan mit seinem zweiten Treffer nach, als Schnatterer schon an der Bank angekommen war.

Dovedan und seine Kollegen bleiben gierig. „Wir müssen weiter dran bleiben. Wir fahren nach Ingolstadt um drei Punkte zu holen. Wir haben genügend Selbstvertrauen“, erklärte der Österreicher. Der FCH will „einsammeln was geht“, merkte Marnon Busch, der Dauerläufer gegen Duisburg, an. „Der Sieg war sehr wichtig für uns. Im letzten Heimspiel in diesem Jahr wollten wir uns dementsprechend verabschieden.“ „Wir freuen uns einfach dass wir diese wichtigen drei Punkte eingefahren haben“, unterstrich FCH-Trainer Frank Schmidt.

Drei Punkte für den vierten Platz. Der sei laut Busch „sehr schön, da darf man sich aber nicht von blenden lassen“, könne aber „stolz drauf sein.“ Am Sonntagabend war der FCH schon Fünfter.