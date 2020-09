FCH holt Pick und Kühlwetter vom FC Kaiserslautern

Der 1. FC Heidenheim 1846 hat die beiden Offensivspieler Florian Pick (24) und Christian Kühlwetter (24) vom Drittligisten 1. FC Kaiserslautern verpflichtet. Die Aalener Nachrichten hatten bereits berichtet, dass die Namen im Gespräch sind. Nun erhalten beide Profis, die in der vergangenen Saison gemeinsam 56 Scorerpunkte sammeln konnten, jeweils einen Vierjahresvertrag.

Holger Sanwald, FCH-Vorstandsvorsitzender, sagt über die beiden Neuzugänge vom Betzenberg: „Wir sind sehr froh, dass wir Florian und Christian, die wir schon lange beobachten, nach etwas länger andauernden Verhandlungen mit dem FCK doch noch rechtzeitig vor dem Pflichtspielstart unter Vertrag nehmen konnten. Die Fähigkeiten beider Spieler werden unser Offensivspiel in puncto Geschwindigkeit und Abschluss noch einmal um neue Facetten bereichern. Florian ist offensiv insbesondere auf den Außenbahnen äußerst flexibel einsetzbar, Christian vor allem ein echter Mittelstürmer. Beide sind in einem entwicklungsfähigen Alter, haben bei Kaiserslautern aber ihre Qualitäten schon über einen längeren Zeitraum konstant unter Beweis gestellt. Bei uns sollen sie nun den nächsten Schritt machen.“

Florian Pick ergänzt: „Der 1. FC Heidenheim 1846 hat in den vergangenen Jahren eine sehr beachtliche und kontinuierlich positive Entwicklung durchgemacht. Ich freue mich sehr, dass ich nun endlich hier bin und werde vom ersten Tag an Vollgas geben, damit wir auch 2020/21 eine positive Saison spielen und unsere Ziele erreichen können.“ Auch Kühlwetter betont, dass die Voraussetzungen beim FCH und in Heidenheim perfekt seien, um in Ruhe arbeiten und in einem professionellen Umfeld den nächsten Schritt in der Karriere gehen zu können. „Nach meinen vier Jahren in Kaiserslautern möchte ich nun alles geben, um mich hier auch auf Zweitliganiveau beweisen zu können.“

Wie der Verein schreibt, ist Florian Pick ein variabel einsetzbarer Offensivspieler, der zumeist über den Flügel kommt. Der gebürtige Wittlicher (Rheinland-Pfalz) kommt mit der Empfehlung von 13 Drittligatoren und elf Assists aus der vergangenen Saison, in der er für den FCK in allen 38 Ligaspielen in der Startelf stand, an die Brenz. Zudem traf er im DFB-Pokal einmal und bereitete zwei Treffer vor. Pick gehörte ab Sommer 2016 zu den Pfälzern, in der Saison 2017/18 war er an den 1. FC Magdeburg ausgeliehen. Bereits in seiner Jugend hatte der 1,76 Meter große Rechtsfuß für Kaiserslautern gespielt, außerdem für Schalke 04 und Eintracht Trier.

Auch Christian Kühlwetter spielte ab der Saison 2016/17 für den 1. FC Kaiserslautern, für den der 1,82 Meter große Mittelstürmer in insgesamt 63 Drittligaspielen 26 Treffer markierte (zwölf Vorlagen). Allein in der vergangenen Spielzeit traf er bei 34 Startelfeinsätzen in der Liga 14-mal (neun Assists) sowie zweimal im DFB-Pokal. Der gebürtige Bonner, der neben dem Sturmzentrum auch auf dem Flügel eingesetzt werden kann, wurde in der Jugend des 1. FC Köln ausgebildet.

Über die Ablösemodalitäten beider Spieler vereinbarten der 1. FC Heidenheim 1846 und der 1. FC Kaiserslautern Stillschweigen.