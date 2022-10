FCH: Gelingt der erste Sieg in Magdeburg?

Für den 1. FC Heidenheim steht an diesem Freitag das Auswärtsspiel beim Aufsteiger 1. FC Magdeburg an. Anstoß der Partie ist um 18.30 Uhr.

Beide Mannschaften konnten am vergangenen Spieltag dreifach punkten. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt setzte sich zu Hause mit 3:1 gegen Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth durch und rangiert mit 23 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Ein dickes Ausrufezeichen setzte Magdeburg. Mit 3:2 siegte man beim HSV. Durch den Erfolg konnte man die Abstiegszone verlassen und belegt den 15. Platz der Tabelle. Das sagt Heidenheims Trainer Frank Schmidt zum kommenden Gegner: „Wer in Hamburg gewinnt, der muss gut sein. Wobei man sagen muss, dass sie ihre Spielidee komplett umgedreht haben: Weg vom Ballbesitzspiel, dem 4-3-3, das sowieso sehr variabel in den Positionen ist. Stattdessen haben sie mit einer Fünferkette, zwei Sechsern, einem Zehner und zwei Stürmern agiert. Magdeburg war sehr konterstark und hat den Ballbesitz dem HSV überlassen.“ Schmidt betonte zudem, dass der FC Magdeburg die Mannschaft sei, die die meisten Tore aus der zweiten Reihe erzielt hat, aber auch schon sehr viele Gegentore kassiert hat – nämlich die meisten der Liga. „Gerade nach Ballverlusten sind sie da ein stückweit anfällig, was sicherlich damit zu tun hat, dass sie in den Positionen sehr hoch und offen stehen“, erklärte Heidenheims Trainer Frank Schmidt.

Bislang trafen beide Mannschaften erst zweimal aufeinander – in der Saison 2018/19. Die Bilanz spricht dabei für den FC Heidenheim. Im Heimspiel gab es ein klares 3:0, auswärts in Magdeburg trennte man sich torlos 0:0.

An diesem Freitag fallen bei den Heidenheimern mit Jan Schöppner und Elidon Qenaj zwei Spieler definitiv aus. Florian Pick war Anfang der Woche krank, doch jetzt steht er wieder zur Verfügung – und: „Der Rest ist fit“, berichtete Frank Schmidt.