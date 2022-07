FCH feiert: Schimmer lauert und trifft

„Eine erste Halbzeit – ganz nach unserem Geschmack.“ Vielmehr letztlich ein Auftakt ganz nach Geschmack von Cheftrainer Frank Schmidt am Sonntagnachmittag der 2. Bundesliga. Denn nach einer umkämpften ersten Halbzeit sorgte Stefan Schimmer in der 50. Minute für den Führungstreffer des Fußball-Zweitligisten Heidenheim, der später gleichbedeutend mit dem wichtigen 1:0-Auftaktsieg war.

Bereits nach sieben Minuten sorgte Jan Niklas Beste, der einzige Neuzugang in der FCH-Startelf, für den ersten Abschluss der Partie. Sein Schuss landete allerdings über dem Tor. Zwei Minuten später brachte Rostock die erste Flanke des Spiels herein – Müller prallte mit Mainka zusammen, hatte den Ball im Nachfassen dann aber sicher. Anschließend kamen die Gastgeber auch in die Partie. Tim Siersleben musste dabei in der 14. Minute bei Pröger zu packen, der auf dem Weg in Richtung FCH-Strafraum war und kassierte dafür die erste gelbe Karte der Partie. Der daraus resultierende Freistoß von Simon Rhein landete aber über dem Gehäuse von Kevin Müller. Auch die nächsten beiden Tormöglichkeiten gehörten Rostock: Zuerst war es Fröde, der nach einer Ecke zum Kopfball kam (19.) und dann der eingewechselte Duljevic, der nach einem Ballverlust im Spielaufbau der Rot-Blau-Weißen Müller am kurzen Pfosten prüfte (24.). Nach umkämpften Minuten und einigen kleinen Fouls im Mittelfeld hatten dann die Rostocker ihre beiden bislang besten Torchancen des Spiels (32. und 34.). Je einmal über links und rechts versuchte Hansa Verhoek zu erreichen, beide Male war Patrick Mainka jedoch zur Stelle. Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff kam dann der FCH nochmal zu einer richtig guten Torchance: Föhrenbach fand Kleindienst, der im Strafraum aber nur das Außennetz traf.

Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte die Mannschaft von FCH-Cheftrainer Frank Schmidt nun auch in der Offensive ein sehr entschlossenes Gesicht. So dauerte es nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff, ehe Stefan Schimmer (50.) eine Flanke von Beste am zweiten Pfosten per Kopf verwerten konnte und somit das erste FCH-Tor der Saison erzielte. „Wir haben diese Chance zum Siegtor genutzt und nicht viel zugelassen. Ich denke, dass wir dadurch auch verdient als Sieger vom Platz gehen. Die Flanke von Niki zum Führungstreffer war super. Ich habe am zweiten Pfosten gelauert und der Ball kam einfach perfekt“, sagt der Torschütze Zwei Minuten später folgte beinahe eine Kopie des Treffers, Kleindienst brachte eine weitere Beste-Flanke aber nicht entscheidend aufs Tor. Erst nach 67 gespielten Minuten musste Kevin Müller wieder eingreifen. Diesmal war es erneut Fröde, welcher einen harten, aber unplatzierten Kopfball aus elf Metern auf den Kasten von Müller brachte. Die letzten 20 Minuten der Partie konnten die Rot-Blau-Weißen die Hansa vom eigenen Tor fernhalten und mit Tormöglichkeiten wie den Schüssen von Kleindienst (82.) oder Geipl (88.) für Entlastung sorgen. Nochmal gefährlich wurde es für die FCH-Defensive beim Versuch des eingewechselten Munsy (84.), den Müller allerdings mit einer starken Parade abwehren konnte sowie auch in der Nachspielzeit, als Fröde am zweiten Pfosten nur sehr knapp verpasste. Schlussendlich reichten der goldene Treffer von Stefan Schimmer und die konsequente Defensivarbeit allerdings, um die ersten drei Punkte der Saison einzufahren.