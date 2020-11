FCH ergreift Maßnahmen: Kurzarbeit und Gehaltsverzicht

Im FCH Fan- und Ticketshop gelten veränderte Öffnungszeiten im Dezember. Geöffnet sein wird in der Vorweihnachtszeit immer montags bis freitags zwischen 12 und 18 Uhr. Rund um die Feiertage bleibt der FCH Fan- und Ticketshop vom 24. Dezember bis einschließlich 3. Januar geschlossen. Im neuen Jahr ist dann wieder ab Montag, 4. Januar 2021, um 10 Uhr geöffnet.

Das Dinkelacker Albstüble an der Voith-Arena kann seinen Betrieb in der aktuellen Situation weiterhin nicht wie gewohnt durchführen. Als Alternative gibt es aber auch im Dezember täglich einen durchgängigen „To Go“-Abholservice. Der „To Go“-Abholservice am Dinkelacker Albstüble wird von Montag bis Sonntag mit einer durchgängigen Küche von jeweils 11 bis 20 Uhr angeboten. Eine telefonische Vorbestellung ist täglich ab 10 Uhr unter 07321 947 1717 möglich. Keinen „To Go“-Abholservice gibt es am 24. Dezember, 31. Dezember und 1. Januar, an diesen Tagen bleibt das Dinkelacker Albstüble geschlossen. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag (25. und 26. Dezember) wird der „To Go“-Abholservice hingegen von 11 bis 15 Uhr angeboten (Vorbestellung ab 10 Uhr möglich).