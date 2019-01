FCH: Einer geht noch rein

Denis Thomalla hatte schon viel dafür getan, der Spieler des Spiels zu werden. Irgendwie war es ja auch schon fast, schließlich hatte er einen entscheidenden Anteil daran, den 1. FC Heidenheim mit 2:1 in Führung zu bringen.

Doch in der 81. Minute war er wie viele Heidenheimer machtlos. Aus der Ferne musste er mitansehen, wie Timo Beermann zu Boden sank, die Hände ins Gesicht schlug. Sekunden vorher beförderte Beermann den Ball ins eigene Tor, was Kollege Thomalla wie die 9000 frierenden Zuschauer auf dem Schlossberg sah.

„Eule“ (also Timo Beermann) versucht den Ball irgendwie zu klären, aber der Ball geht dann leider ins Tor“, erzählte Thomalla die Szene hinterher nach. „Da kann man ihm keinen Vorwurf machen, es ist halt unglücklich“, schätzte er ein. Nach einer Flanke von Kingsley Schindler sprang der Ball von Beermann ins Tor – 2:2. Zwei Minuten später ging der platte Thomalla, der in der Vorbereitung mit einer Grippe zu kämpfen hatte, vom Platz.

2:2, so stand es auch nach dem Abpfiff, nach dem ersten Auftritt des FCH in der 2. Liga 2019, gegen den Tabellennachbarn Holstein Kiel. Es war ein unglücklicher Ausgleich, doch mit dem Punkt können sie beim FCH leben, das befand Heidenheims Trainer Frank Schmidt, ein Punkt, „alles andere wäre unverdient gewesen“, sein Kieler Trainer Tim Walter.

Kieler Druck

Gegen diese Kieler ist es freilich nicht so einfach, sie drückten den FCH mit ihrem variablen Offensivspiel vor allem in der zweiten Halbzeit hinter rein, „es war unheimlich schwer für uns“, merkte Schmidt an. Die Heidenheimer kämpften, legten aber kein drittes Tor nach sodass dann irgendwann dieser Beermann-Ball durchrutschte.

Thomalla und sein Sturmpartner Robert Glatzel hatten anfangs noch ziemlich schnell dafür gesorgt, dass die Heidenheimer überhaupt so lange in Führung lagen. Nach einem verpatzten Start und dem frühen 0:1 (4.) per Kopfball von Jonas Meffert drehten Thomalla und Glatzel in Ko-Produktion das Spiel. Erst spielte Thomalla auf Glatzel, der abschloss (7.), dann verwertete Thomalla einen Fehlpass der Holsteiner ebenso eiskalt. Drei Chancen, drei Tore: Es war etwas los zum Jahresauftakt in Heidenheim nach gerade einmal 14 Minuten. Doch statt eines Fußball-Feuerwerks wurde es ein Spiel für Freunde der Statistik. „Über 80 Prozent Ballbesitz“ hätten die Kieler gehabt, merkte deren Trainer an (tatsächlich waren es 72 Prozent), doch Kapital daraus schlugen sie erst dank eines Eigentores.

Auch aus dem Eckballverhältnis von 9:1 für Kiel kam nichts bei herum und auch nicht aus gezählten 12:7-Torschüssen, wobei die auf beiden Seiten nicht sonderlich gefährlich waren. Es gab Stimmen die sagten: In der zweiten Halbzeit, nach dem 2:1 fällt noch ein Tor – fiel es ja auch, wenn auch unglücklich und als Heidenheimer Eigentor. „Wenn dann noch ein Tor fällt und man schießt es selber, ist es bitter für uns“, ärgerte sich Schmidt.

Bei Glatzel blieb immerhin „ein schönes Gefühl, gleich zu treffen, mit dem ersten Schuss“. Und bei seinem Sturmpartner Denis Thomalla, dem eigentlichen Mann des Spiels, die gute Zusammenarbeit mit seinem Kollegen. „Es ist wichtig, dass die Harmonie der Stürmer stimmt“, sagte Thomalla. Zuletzt stürmte er mit Nikola Dovedan, der gelbgesperrt war, und vor Glatzels Verletzung (der sein Comeback gab) eben dieser mit Dovedan.