FCH: Der Glauben ist zurück

Sieben Punkte aus den ersten drei Spielen - klingt schonmal gut, soll aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein. Der 1. FC Heidenheim will in der 2. Fußball-Bundesliga „weiter fleißig punkten“, wie FCH-Trainer Frank Schmidt am Freitag erklärte. Zum Beispiel an diesem Samstag, wenn um 13 Uhr bei Jahn Regensburg „eine heiße Kiste“ ansteht.

Die Regensburger sammelten in 2018 auch schon fünf Punkte, die Bayern machen „einen guten Job“. „Wir wissen natürlich, dass sie ein hohes Pressing spielen, ins Gegenpressing gehen, mit vielen Spielern im Zentrum stehen, versuchen den direkten Weg zum Tor zu finden und darüber hinaus über eine überragende Mentalität verfügen“, analysierte Schmidt. Der Jahn hat immerhin schon einen Zähler mehr gesammelt als der FCH und steht demzufolge als Tabellensiebter für einen Aufsteiger ziemlich passabel da.

Keine „One-Man-Show“

Sein Job in Heidenheim sei unterdessen „keine One-Man-Show“. Sein Trainerteam musste unter der Woche mehr ran, Schmidt legte krankheitsbedingt eine mehrtägige Pause ein. Der Coach hatte trotzdem einen engen Draht zur Mannschaft. Telefonate vor- und nach dem Training mit Co-Trainer Christian Gmünder: Schmidt war auf dem Laufenden.

Für Regensburg ist er wieder einsatzfähig. Im Gegensatz zu Marnon Busch (Sehnenreizung am Knie) und Maurice Multhaup (Trainingsrückstand), die ausfallen werden. Der FCH geht nach den überwiegend erfolgreichen Wochen gestärkt in die Auswärtspartie. Offensiv (vor allem über Außen) sah es zuletzt schon gut aus. Da sei Schmidts Team „variabel“. Die Heidenheimer spielen sich Chancen heraus, beim jüngsten 3:1-Sieg gegen den FC St. Pauli hätte es gut und gerne auch das ein oder andere Tor mehr sein können.

„Wir haben einen viel größeren Glauben an unser Spiel“, registrierte der Übungsleiter. Um den Abstand auf die Abstiegszone zu halten - die schonmal bedrohlich näher war -, müssten die Heidenheimer aber „sehr aufmerksam sein“. Den Tiefpunkt hat der FCH hinter sich, der lag am elften Spieltag. Elf Spieltage später sieht es bei dem Zweitligisten von der Ostalb besser aus. „Wir wissen, dass die Partie gegen Heidenheim ein ganz schweres Spiel wird, weil der Gegner seit zehn Spieltagen einfach sehr gut drauf ist“, hat auch Jahn-Trainer Achim Beierlorzer registriert.

Doch, so Schmidt: „Jedes Spiel hat sein Herausforderung.“ Punkte gibt es nicht im Vorbeigehen.