FCH: Beermann fällt aus

Der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim wird in den kommenden Wochen, und damit auch im anstehenden Auswärtsspiel in der 2. Bundesliga beim SV Darmstadt 98 (Sonntag, 13.30 Uhr), auf Timo Beermann verzichten müssen.

Wie eine Kernspinuntersuchung am vergangenen Montag ergab, hatte sich der 27-jährige Innenverteidiger am vergangenen Freitag gegen den VfL Bochum während eines Zweikampfs einen Innenbandanriss im linken Knie zugezogen. Timo Beermann stand in dieser Saison in bislang 19 Zweitliga-Spielen auf dem Platz und erzielte dabei einen Treffer für die Heidenheimer Fußballer.