FCH: 5000 Dauerkarten verkauft

Seit Montag sind die Dauerkarten für die Partien des Fußball-Zeitligisten Heidenheim im freien Verkauf und somit nicht mehr für FCH-Mitglieder und bestehende Dauerkarteninhaber reserviert. Inzwischen konnte der FCH schon mehr als 5000 Dauerkarten verkaufen.

Die Dauerkarten kommen auch im freien Verkauf gut an. So nach nur einer Woche im freien Verkauf die nächste Marke geknackt werden. Die Dauerkarten, die es unter anderem beim FCH-Ticketshop an der Voith-Arena gibt, gelten wie üblich auch schon für den Max Liebhaber-Pokal am Samstag (20. Juli). Bei der traditionellen Saisoneröffnung trifft der FCH in diesem Jahr auf den englischen Traditionsverein FC Middlesbrough. Eine Woche später starten die FCH-Profis dann in die Zweitligasaison.