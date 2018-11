FCE: Zum siebten Mal hintereinander zur Zwischenrunde

Die D-Juniorinnen des FC Ellwangen fahren zum siebten mal hintereinander zur Zwischenrunde des VR-Cup. Seit dem Jahr 2012 fahren die Virngrund-Mädchen Jahr für Jahr als Bezirksmeister zu den Zwischenrunden. Kein anderer Verein in der Geschichte des VR-Cups konnte mit einer Mädchenmannschaft einen solchen dauerhaften und nachhaltigen Erfolg verzeichnen.

Die Zwischenrunde des VR-Cups wird am Sonntag in Aichtal ausgespielt. Im Punktspielmodus Jeder gegen Jeden wird der Turniersieger ermittelt. Die Mädchen treffen auf die U 13-Juniorinnen aus Welzheim, Leonberg, Donzdorf, Schwäbisch Hall und Obertürkheim. Als Titelverteidiger werden die Jagsttalerinnen alles versuchen sich auch in dieser Saison für das Finale zu qualifizieren. Spielbeginn des Turniers ist um 14 Uhr.