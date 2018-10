FCE-U 17 erkämpft Punkt bei Tabellenführer

Die U 17-Fußball-Oberliga-Mädchen vom FC Ellwangen antworteten mit einem starken Spiel auf die Niederlage der letzten Woche. Am sechsten Spieltag starteten die Jagsttalerinnen in die Partie gegen den TSV Frommern.

Anfangs tasteten sich beide Mannschaften zuerst einmal ab. Während dessen konnte der Favorit in der elften Minute schnell den Führungstreffer erzielen. Die Virngrund-Mädchen ließen sich trotzdem nicht unterkriegen und spielten weiterhin konzentriert, wodurch sie sich auch einige Torchancen herausspielen konnten. Die Balinger Vorstädterinnen versuchten aber auch ihre Führung auszubauen was aber gut von den ihren Gästen verteidigt werden konnte. So gingen die Ostälberinnen mit einem Rückstand in die Halbzeitpause. Nach der Halbzeit stieg der FC Ellwangen stärker in das Spiel ein und konnten sich fast schon auf Augenhöhe der Favoriten bewegen. Beide Mannschaften erspielten sich einige Torchancen, wobei die Hohenzollerinnen überrascht von der Hartnäckigkeit ihrer Gegner erschienen. Die Jagsttalerinnen rückten immer weiter nach vorne und drängten auf den Ausgleich, was sich dann auch auszahlte. In der 78. Minute konnte Annika Meßner durch ein Dribbling mit anschließendem Torabschluss in den Winkel aus zirka 16 Metern den verdienten Ausgleich erzielen.

Insgesamt konnte eine souveräne Leistung der Virngrund-Mädchen gegen den starken Gegner TSV Frommern auf das Spielfeld gebracht werden. Sie ließen die Niederlage der letzten Woche hinter sich und richteten ihren Blick nach vorne und belegen nun wieder Platz vier in der Tabelle. Am kommenden Mittwoch geht es zum Auswärtsspiel im wfv-Verbandspokal (3. Runde) nach Winnenden. Anstoß 18.30 Uhr.