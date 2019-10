FCE-Mädels mit Niederlage trotz furiosem Start

Nach einer dreistündigen Anfahrt sind die U 17-Fußballerinnen des FC Ellwangen furios mit einem frühen Tor in das Spiel gegen den SC Sand gestartet. Am Ende mussten die Fußballerinnen von der Jagst aber dennoch eine 2:3-Pleite hinnehmen.

Nach einem Ballgewinn von Marie Lutz und einer schönen Vorlage konnte Annika Messner in der ersten Minute das 1:0 für Ellwangen erzielen. Davon beflügelt erspielten sich die U 17-Fußballerinnen aus Ellwangen weitere Chancen, die aber nicht genutzt wurden. In der 20. Minute bekam Sand nach einem Foul im Strafraum einen Elfmeter, der aber nicht verwandelt werden konnten.

FCE legt nach

Dafür legte der FC Ellwangen in der 22. Minute nach. Nach einem Eckball von Marie Lutz konnte Charlotte Salzer zum 2:0 einschieben. Doch nun erspielte sich auch der SC Sand vermehrt Chancen und verkürzte in der 30. Minute auf 1:2. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte der Partie legte der Bundesliganachwuchs vom SC Sand nochmal richtig los und konnte somit in der 42. Minute aus einer zumindest abseitsverdächtigen Position zum 2:2 ausgleichen. Von diesem Gegentor geschockt wurden die Ellwangerinnen etwas unruhig und bekamen in der 46. Minute das 2:3. Nun wurde das Spiel zunehmend aggressiver und beide Mannschaften konnten sich noch einige Chancen herausspielen. Die Ellwanger Juniorinnen kämpften mit großem Ehrgeiz. Kurz vor Ende hatten die Ellwangerinnen durch ihre Kapitänin Annika Messner, die den Ball nach einem Eckball im Nachsetzen knapp über das Tor köpfte, noch eine große Chance. Somit endete das Spiel 2:3.