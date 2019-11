FCE-Mädchen weiter siegreich

In der Fußball-Oberliga sichern sich die U 17-Fußballerinnen des FC Ellwangen gegen den TSV Amiticia Viernheim einen weiteren Sieg.

Zu Beginn der ersten Halbzeit machte die Heimmannschaft aus Viernheim Druck und überraschte die Ellwanger Fußballerinnen. Diese fingen sich jedoch schnell und dominierten von nun an das Spiel, wobei sich die Viernheimerinnen nur durch Bälle über die Torauslinie helfen konnte. Aus einem daraus resultierenden Eckball gelang Annika Messner in der 13. Minute das verdiente 1:0. Bis zur Halbzeitpause blieben die B-Juniorinnen vom FCE weiterhin dominant und so endete die erste Halbzeit mit 1:0.

Die zweiten 40 Minuten waren deutlich spannender, da die Gastgebenden viel aggressiver spielten und die Ellwangerinnen mehr kämpfen mussten, um das Ergebnis zu halten. So hatte Viernheim seine erste Torchance in der 50. Minute, die aber die Ellwanger Torhüterin Hanna Winter abwehrte. Danach verlagerte sich das Spiel in die Mitte des Spielfeldes, da beide Mannschaften höher standen. Allerdings ging die U 17 vom FCE nicht so viel Risiko und sicherte mit mehreren Spielerinnen ab. So konnten sie auch einige Konter fahren. Ein weiteres Tor gelang nicht.