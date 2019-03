FCE-Mädchen: Unglückliche Pleite gegen Sand

Die U 17-OberligaFußballerinnen des FC Ellwangen haben ihr Spiel gegen den SC Sand mit 0:2 verloren.

Am Anfang des Spiels tasteten sich beide Mannschaften zunächst ab. Die Virngrund-Mädchen kamen gut ins Spiel. Bereits in der zehnten Minute konnte Annika Messner nach einem Eckball von Emilie Baier einen ersten Schuss auf das Tor bringen.Dieser ging allerdings knapp daneben. Weiterhin konnten sich die Ellwangerinnen, wie auch ihre Gegner, einige Chancen herausspielen, die allesamt keinen Erfolg einbrachten. Nachdem FCE-Torhüterin Hanna Winter in der 35. Minute eine klasse Parade hingelegt hatte, war klar, die erste Hälfte endete torlos.

Die Jagsttälerinnen starteten zudem gut in Hälfte zwei. Eine Minute nach Anpfiff konnte Annika Messner einen Ball in die Spitze spielen, der Carla Fürst erreichte, aber dann neben dem Torpfosten landete. Während die Virngrund-Fußballerinnen ihre Chancen nicht nutzen konnten, erzielte Sand in der 53. Minute zuerst das 1:0 und in der 60. Minute das 2:0. Die Ellwangerinnen gaben nicht auf und versuchten alles um den Rückstand aufzuholen, ohne Erfolg.