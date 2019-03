FCE-Mädchen: Es geht los mit einem genialen Pass

Die U 17-Oberliga-Fußballerinnen des FC Ellwangen starteten gegen den FV Vorwärts Faurndau optimal in die erste Hälfte der Partie. Am Ende stand für den FCE der erste Sieg in der Rückrunde – 4:1 (2:1). Anna Carola konnte nach einem genialen Pass von Leonie Lechner in die Schnittstelle den Ball ins Tor befördern. So fiel in der zweiten Minute das 1:0. Von dem Tor beflügelt machten die Ellwangerinnen weiter Druck und hatten mehrere Torchancen. Allerdings erzielten die Gegnerinnen aus Faurndau in der 10. Minute das 1:1.

Danach war das Spiel relativ ausgeglichen. Die Jagsttälerinnen hatten jedoch mehr Torchancen, was in der 33. Minute zum 2:1 durch Carla Fürst führte. Mit diesem Ergebnis endete die erste Halbzeit.

Fehlpässe und Freistoßtor

Die zweiten 40 Minuten begannen weiterhin ausgeglichen, wobei beide Mannschaften durch eine hohe Fehlpassquote auffielen. Jedoch hatten auch diesmal die Mädchen vom FC Ellwangen mehr Torchancen und so gab es drei Torschüsse für die Ellwangerinnen, bevor der FV Faurndau zum ersten Mal in der zweiten Hälfte in der Nähe des Tores der Gastgeberinnen kam.

Dabei lief eine Spielerin der Gäste allein auf das Tor zu, schoss aber knapp daneben. In der 65. Minute fiel das erlösende 3:1 für den FC Ellwangen durch Emilie Baier. Anna Carola vollendete in der 77. Minute das Spiel mit einem schönen Freistoßtor über die gegnerische Torhüterin zum 4:1-Endstand.

Am nächsten Samstag ist der FC Ellwangen beim Tabellenführer FV Löchgau zu Gast. Dort werden die Virndgrund-Mädchen voll motiviert versuchen Punkte mit nach Hause zu bringen.