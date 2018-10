FCE-Mädchen: Erste Niederlage, aber dann gleich eine deftige

Jetzt hat es sie auch erwischt. Die Ellwanger U 17-Fußballerinnen haben gegen einen der Meisterschaftsfavoriten der Oberliga, den FV Löchgau, den Kürzeren gezogen. Am Ende stand eine deutliche 1:6-Klatsche.

Zu Beginn der ersten Halbzeit war die Partie ausgeglichen und so gab es in den ersten 15 Minuten jeweils eine Torchance für beide Teams. Danach drehte der FV Löchgau auf und erarbeitete sich einige Torchancen. In der 27. Minute fiel dann auch folgerichtig das 1:0 für den FV Löchgau. Das Tor verunsicherte die Jagsttalerinnen und so dominierten die Gäste weiterhin das Spiel. Deshalb war es nicht verwunderlich, dass in der 38. Minute das 2:0 fiel. Somit gingen die Gäste mit einer beruhigenden Führung in die Halbzeitpause.

Kein guter Start in Hälfte zwei

Die Virngrund-Mädchen starteten dann auch nicht gut in die zweite Hälfte und fingen sich gleich nach dem Anpfiff das 0:3 ein.

Danach rissen sich die Ostälberinnen zusammen und antworteten in der 50. Minute mit dem 1:3 durch Emilie Baier. Davon ließen sich die Gäste nicht beeindrucken und blieben weiterhin zielstrebiger und gefährlicher.

So fielen in der 54., 63. und 70. Minute noch weitere Tore für die Unterfranken. Das Spiel fand zwar überwiegend in der Hälfte der Ellwangerinnen statt, aber die Jagsttalerinnen hatten ebenfalls ein paar gute offensive Aktionen. Diese bekamen die Löchgauerinnen jedoch gut unter Kontrolle. Somit endete das Spiel letztlich deutlich mit einem 1:6 für die Gäste aus Löchgau.

Nächster Prüfstein Frommern

Die Virngrund-Mädchen belegen nun den fünften Platz in der aktuellen Tabelle.

Zum nächsten Auswärtsspiel am kommenden Samstag, den 20. Oktober um 16 Uhr, wartet ein weiterer Hochkaräter auf das junge Ellwanger Team. Die noch unbesiegten Juniorinnen aus Frommern gelten in der Oberliga als der Meisterschaftsfavorit.