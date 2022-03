FC St. Pauli gegen 1. FC Heidenheim: „Passt einfach super zum Verein“

Spiel 16 in acht Jahren: Man kennt und schätzt sich. Der 1. FC Heidenheim spielt an diesem Freitagabend (18.30 Uhr) zum 16. Mal beim FC St. Pauli, beim ersten Mal 2014 gewann der FCH mit 3:0 am Millerntor und Torschütze Robert Leipertz war sogar damals schon dabei. Ansonsten hat sich viel geändert bei beiden Klubs. Zum Beispiel auch, dass sie oben mitspielen in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga. St. Pauli (2.) gegen FCH (6.): „Ein absolutes Spitzenspiel“, wie Pauli-Trainer Timo Schultz vorab befand. Die Sportredakteure Benjamin Post und Carsten Harms haben sich in „1 Spiel, 2 Reporter, 3 Fragen“ vor dem Duell des Zweitligisten von der Ostalb beim Kult-Klub aus dem Hamburger Stadtteil gegenseitig drei Fragen zu den Mannschaften in der aktuellen Situation gestellt.

Hallo Carsten, warum passt Trainer Timo Schultz so gut zu St. Pauli und könnte er auch lange Zeit bei dem Klub bleiben?

Schultz passt einfach super zum Verein. Er war ja dort Spieler, hat auch Bundesliga-Einsätze gehabt und hat viel über Mentalität gemacht. Dann war er Co-Trainer und Coach der U 17 und U 19. Nach dem Aus von Jos Luhukay im Sommer 2020 war seine Zeit gekommen. Am Anfang lief es noch nicht, dann wurde St. Pauli punktbeste Mannschaft im Kalenderjahr 2021. Ob er noch sehr viele Jahre bleibt, ist fraglich. Es gab auch schon Anfragen für ihn, aber er hat vor Kurzem erst einmal seinen Vertrag verlängert, ohne Ausstiegsklausel.

Wer darf bei St. Pauli sonst nicht fehlen und ist besonders wichtig für die Mannschaft? Ich denke an Guido Burgstaller und Leart Paqarada.

Ja, Burgstaller ist nicht nur wegen seiner Tore wichtig für das Team. Ich halte ihn für wertvoller als Simon Terodde für Schalke. Burgstaller ist eine absolute Führungspersönlichkeit, ist fleißig und setzt sich für die jungen Spieler ein. Paqarada hat sich richtig gut entwickelt, ist als Linksverteidiger gesetzt und hat seine Qualitäten als Vorbereiter. Auch Daniel Kofi-Kyereh im offensiven Mittelfeld ist eine wichtige Säule im Spiel von St. Pauli.

Ein richtiges Pfund sind die Fans. Bei St. Pauli haben die Fans Spaß egal in welcher Liga. Nun lockt wieder die Bundesliga. Wie nimmst Du die Anhänger wahr?

Es gibt die einen, die sagen: Egal in welcher Liga wir spielen, Hauptsache Spaß. Aber es gibt auch die anderen, die sich freuen würden, wenn St. Pauli wieder in der Bundesliga spielt. Die Fans sind eine Wucht, beim Spiel gegen Heidenheim dürfte das Millerntor-Stadion erstmals seit dem 1. März 2020 wieder ausverkauft sein mit knapp 30000 Zuschauern.

Hallo Benjamin, könnte Frank Schmidt auch eine andere Mannschaft als die des 1. FC Heidenheim trainieren?

Ich würde es ihm zutrauen. Doch er hat seinen Vertrag beim FCH im Oktober des Vorjahres bis 2027 verlängert und die Bundesliga mit den Heidenheimern zu erreichen, könnte (s)ein Fernziel sein. Da er erst 48 Jahre ist, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er irgendwann einmal einen anderen Profi-Verein trainieren wird.

Mit Marc Schnatterer ging im vergangenen Sommer das Gesicht des Vereins. Er hat ja gerne gegen St. Pauli getroffen. Wer ist das nun nach ihm?

Man kann sagen, es gibt mehrere Gesichter. Abwehrchef Patrick Mainka übernahm von „Schnatti“ die Kapitänsbinde, Torjäger Tim Kleindienst und Vizekapitän Norman Theuerkauf sind auch wichtige Säulen beim FCH.

Kann man sagen, die Auswärtsbilanz ist ein Manko beim FCH, auch hinsichtlich des Aufstiegsrennens?

Ja, das war auch schon in der Vorsaison ein Manko. Daheim sind die Heidenheimer in dieser Saison hinter St. Pauli die stärkste Mannschaft, da gelingen auch solche Siege wie gegen Schalke 04 oder zuletzt Werder Bremen. Aber auswärts fehlte irgendwie die letzte Konsequenz, auch wenn der FCH oft nicht schlechter spielt. Mögliche Punkte wie gegen bei der Niederlage beim HSV, dem Remis in Dresden oder der Pleite im Darmstadt fehlen im Aufstiegsrennen. Die Fans sind auch ein Faktor, wieso es in Heimspielen besser läuft.