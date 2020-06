FC Heidenheim: Torwart Kevin Müller verlängert vorzeitig

Die Kaderplanungen des 1. FC Heidenheim für die kommende Spielzeit sind – nach der zwischenzeitlichen Unterbrechung des Spielbetriebs aufgrund der Corona-Krise – mittlerweile wieder aufgenommen worden. Dabei setzt Stammtorhüter Kevin Müller ein deutliches Zeichen und verlängert seinen ursprünglich in diesem Sommer auslaufenden Vertrag vorzeitig um fünf weitere Jahre. Der 29-Jährige bindet sich damit bis 2025 an den FCH.

„Wir sind stolz und freuen uns außerordentlich, dass sich unser erfahrener Zweitligatorwart und Leistungsträger Kevin Müller bis 2025 und damit langfristig zum FCH bekennt. Mü kam 2015 als Nummer zwei nach Heidenheim und hat sich im Laufe der Jahre als absoluter Rückhalt unserer Mannschaft im Tor etabliert. Er ist auf und neben dem Platz eine großartige Führungspersönlichkeit und deshalb für die Weiterentwicklung unserer Mannschaft ein ganz wichtiger Faktor“, kommentiert Holger Sanwald, FCH-Vorstandsvorsitzender, die Vertragsverlängerung.

Kevin Müller selbst ergänzt: „Ich habe beim FCH, im gesamten Vereinsumfeld und in Heidenheim meine fußballerische und private Heimat gefunden. Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl. Mit dem FCH kann ich bereits auf viele Highlights zurückblicken. Ich bin sehr froh, dass dieser Weg für mich im Sommer noch lange nicht zu Ende ist und hoffe, dass wir in Zukunft noch viele gemeinsame tolle und erfolgreiche Geschichten schreiben können.“

In der laufenden Saison verpasste Kevin Müller verletzungsbedingt nur das erste Zweitligaspiel und stand seither in der 2. Bundesliga in allen Partien über 90 Minuten im Tor des FCH. In 29 Liga-Einsätzen blieb der 1,90 Meter große Torhüter 14 Mal ohne Gegentor – mit Abstand Ligabestwert. Insgesamt absolvierte Müller seit seinem Wechsel an die Brenz zur Saison 2015/16 bisher 145 Pflichtspiele. Vor seiner Zeit beim FCH spielte der gebürtige Rostocker für den damaligen Drittligisten FC Energie Cottbus, an welchen Müller ab August 2014 vom VfB Stuttgart ausgeliehen worden war. Dort war Kevin Müller seit dem Sommer 2013 unter Vertrag gewesen, zuvor hatte er von 1998 bis 2013 für Hansa Rostock im Kasten gestanden.