FC Esslingen krönt sich zum letzten Turniersieger in Wasseralfingen

Am Sonntag hieß es langsam aber sicher Abschied nehmen vom spektakulären Hallenfußball bei der Dreikönigsturnierserie der DJK-SG Wasseralfingen. Sieben Turniersieger wurden zwischen Mittwoch und Samstag bereits ermittelt. Doch eine Frage war am letzten Tag noch lange ungeklärt: Wer krönt sich zum C-Jugend-Champion? Die Auflösung gab es gegen 18 Uhr: Es wurde der FC Esslingen, nach einem packenden 4:3-Erfolg gegen die Stuttgarter Kickers.

15 Mannschaften traten in drei Fünfergruppen an. Gruppe eins wurde vom FC Esslingen angeführt (zehn Punkte). Platz zwei ging an den FC Gundelfingen II, Rang drei belegten die Stuttgarter Kickers. Beide Teams kamen jeweils auf sieben Punkte. Der FC Gundelfingen II hatte allerdings das bessere Torverhältnis. Die SG Quelle Fürth gab in Gruppe zwei keinen einzigen Punkt ab und kassierte nur ein Gegentor. Der FC Gundelfingen wurde mit neun Punkten Zweiter. Auf Platz drei landete die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (sechs Zähler).

In der dritten Gruppe bestimmte der SSV Reutlingen das Geschehen. In vier Spielen gab es vier Siege – und das bei einem Torverhältnis von 18:2. Platz zwei ging an den VfR Aalen, dahinter folgte der Würzburger FV. Beide Mannschaften hatten sechs Punkte auf dem Konto und der VfR das bessere Torverhältnis. Die zwei Besten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Zwischenrunde. Komplettiert wurde das Feld von den zwei besten Gruppendritten – die Stuttgarter Kickers und der Würzburger FV. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach verpasste die Zwischenrunde lediglich um ein Tor.

Die Zwischenrunde war praktisch die zweite Gruppenphase. Gespielt wurde in zwei Gruppen mit je vier Teams. Die Punkte wurden nicht übertragen, es ging bei null los. Die zwei besten Mannschaften erreichten das Halbfinale. In Gruppe eins gab es dabei eine Überraschung. Der SSV Reutlingen musste die Segel streichen, dafür schafften der FC Esslingen und der FC Gundelfingen als Erster und Zweiter den Einzug ins Halbfinale. Die Stuttgarter Kickers kamen „nur“ als bester Gruppendritter in die Zwischenrunde. Doch plötzlich waren sie einer der Favoriten auf den Turniersieg. In der zweiten Gruppe landeten die Kickers auf dem ersten Platz, punktgleich dahinter reihte sich die SG Quelle Fürth ein.

Im ersten Halbfinale gewann der FC Esslingen mit 3:1 gegen die SG Quelle Fürth. Das andere Final-Ticket konnten die Stuttgarter Kickers nach einem 2:1-Erfolg gegen den FC Gundelfingen buchen. Die letzten beiden Spiele sollten es nochmals in sich haben. Im kleinen Finale bekamen die Zuschauer sieben Tore zu sehen. Die SG Quelle Fürth gewann mit 5:2 gegen Gundelfingen. Genauso torreich, aber wesentlich enger sollte das Finale werden. Mit 4:3 setzte sich der FC Esslingen gegen die Stuttgarter Kickers durch und krönte sich somit zum letzten Turniersieger der 45. Dreikönigsturnierserie der DJK-SG Wasseralfingen.