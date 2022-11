FC Ellwangen siegt im Derby

Für die Landesliga-Damen des FC Ellwangen stand das letzte Auswärtsspiel in dieser Hinrunde statt. Es ging nach Schwäbisch Gmünd. Dabei setzte man sich in einer torreichen Begegnung mit 3:2 im Derby gegen die Normannia aus Gmünd durch.

Bei Regen und schwierigen Platzverhältnissen starteten beide Mannschaften motiviert in Halbzeit eins. Gleich zu Beginn zeigte sich, dass man sich in dieser Begegnung nichts schenken wird. Bis zur 40. Minute war außer einem Lattentreffer für die Normannia und einer Kopfballchance für die Fußballerinnen des FC Ellwangen offensiv nicht viel geboten. Nach einem Freistoß von Leonie Lechner, konnte Zoe Neubert dann kurz vor der Halbzeit den abgewehrten Ball der Torhüterin per Abstauber einschieben. So ging es mit einem knappen 1:0 für den FCE in die Pause. Danach ging es kämpferisch, aber nicht unfair weiter. Ellwangen agierte nach Wiederanpfiff defensiv nicht immer konsequent genug und in der Folge konnte Franka Arnholdt in der 49. Minute den Ausgleich erzielen. Vier Minuten später wurde ein weiterer Angriff der Gmünder im Strafraum zu aggressiv unterbunden und so war es Anika Arnholdt, die durch einen Foulelfmeter das Spiel drehte. Doch das beeindruckte die Ellwangerinnen nur wenig und man kämpfte sich mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung wieder zurück. Nach schönem Steckpass, schob Hannah Fetzer den Ball in der 65. Minute an der gegnerischen Torhüterin vorbei.

Ellwangen hatte jetzt wieder die Oberhand, arbeitete viel nach vorne und setzte so die gegnerische Abwehr unter Druck. In der 75. Minute nutzte Johanna Palm den Platz auf der linken Seite und tankte sich durch, um den Siegtreffer zum 3:2 zu erzielen. In den letzten 15 Minuten kam es auf beiden Seiten zu keinen nennenswerten Aktionen mehr. Am Ende fuhr der FC Ellwangen einen verdienten Dreier ein und kletterte in der Tabelle wieder auf den dritten Rang. Die zweite Mannschaft der FCE-Frauen konnte mit einem 2:0 beim FC Härtsfeld II durch die Tore von Lena Conradi und Lea Buchstab punkten und die Tabellenführung verteidigen.