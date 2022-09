FC Ellwangen: Plötzlich Zweiter

Für das dritte Spiel der Landesliga-Saison sind die Fußballerinnen des FC Ellwangen nach Sülzbach gereist. Dort wartete ebenfalls ein Aufsteiger aus der Regionenliga, den es nicht zu unterschätzen galt. Am Ende stand ein 4:1-Sieg für den FCE auf der Anzeigetafel.

Die Gäste aus Ellwangen starteten energisch in die Partie und hatten zu Beginn deutlich mehr Spielanteile. So gelang es Emilie Baier nach einem schönen Pass von Hannah Fetzer schon in der sechsten Minute, den Ball gezielt ins linke Eck zu schieben. Wenige Minuten später hatten die Elwangerinnen die Chance durch einen Foulelfmeter zu erhöhen. Diesen konnte die Torspielerin vom SV Sülzbach allerdings parieren.

Bis zur Halbzeit war die Gästemannschaft klar überlegen, konnte aber aus keiner Chance ein weiteres Tor erzielen. Nach der Pause nahm die Heimmannschaft dann das Zepter in die Hand und bedrängte die Ellwanger Defensive. In der 67. Minute kam es schließlich zum Ausgleichstreffer.

Danach sahen die Zuschauer bis zur Schlussphase einen ausgeglichenen Schlagabtausch beider Teams. Erst in der 76. Minute konnte Jana Ebert den verdienten Führungstreffer erzielen, was den Damen vom FCE nochmal einen Aufschwung verlieh. So konnten Miriam Glatzel und Jana Ebert in der Nachspielzeit mit zwei schönen Toren auf 4:1 erhöhen und den Sieg für Ellwangen besiegeln. Durch diesen Sieg hat der FCE nach dem 3. Spieltag sieben Punkte auf seinem Konto und darf sich derzeit über den zweiten Tabellenplatz in der Landesliga freuen.