FC Ellwangen: Ohne Fortuna im großen Finale

Am Finaltag der WFV-Hallenmeisterschaft waren andere Teams erfolgreicher. Die Ellwanger U 15 wurde Sechster. Am Sonntag traten die Ellwanger Mädchen zum großen Finale in Donzdorf an. Die acht besten Teams aus Württemberg trafen in zwei Gruppen im Punktspielmodus jeder gegen jeden aufeinander.

Erster Gegner war der SV Unterjesingen. In diesem Spiel dominierten die Jagstälerinnen klar das Spiel, doch konnte kein Treffer erzielt werden. Im zweiten Spiel traf man auf den gastgebenden Verein und späteren Turniersieger der SGM Donzdorf.

Das Spiel zeichnete sich durch kampfbetonte Spielweise auf beiden Seite aus, wobei das Spiel durch einen Strafstoß für die Filstälerinnen, nach viertem Foul, entschieden wurde. Somit endete das Spiel 1:0 für die Donzdorfer.

Die Mädchen geben alles

Gegen die SV Onolzheim kam kein Spielfluss zustande und die Mädchen mussten sich mit einem 0:0 zufrieden geben. Mit nur zwei Punkten konnte man in Gruppe A nur den dritten Tabellenplatz belegen und spielte somit in den Platzierungsspielen um Platz fünf.

In diesem Spiel gaben die Ellwanger Mädchen nochmal alles und in einem offen Schlagabtausch konnte in der regulären Spielzeit wieder kein Tor erzielt werden.

Somit musste die Partie im Sechs-Meter-Schießen entschieden werden. Die Fortuna war an diesem Tag nicht wohl gesonnen und die Mädchen verloren mit 1:2. Am Ende konnten sie aber wieder lachen.

Die Spielerinnen, Trainer und die zahlreichen mitgereisten Fans waren sich einig, dass für die Ellwanger auch der sechste Platz im Finale ein toller Erfolg ist.