FC Ellwangen gewinnt beim FC Härtsfeld

Die Fußball-Damen des FC Ellwangen sind am achten Spieltag zu Gast beim FC Härtsfeld gewesen. Beide Mannschaften kannten sich bereits schon aufgrund des Pokalfinale der vergangenen Saison. Die Ellwangerinnen starteten auf dem Sportplatz in Dischingen mit hohem Engagement in das Spiel mit dem Ziel drei Punkte auf dem Härtsfeld zu holen – das gelang mit einem 2:0 (0:0)-Sieg.

Die Heimmannschaft hielt gut dagegen und machte es den Gästen nicht einfach. Ellwangen hatte viele Chancen, nutzten diese aber nicht konsequent genug. Die Angriffe der Heimmannschaft konnte man gut unterbinden und ließ so keine Chancen zu. Mit einem 0:0 gingen beide Mannschaften in die Halbzeitpause und tankten neue Energie.

Auch in der zweiten Halbzeit waren die Ellwangerinnen überwiegend in Ballbesitz und agierten viel auf das gegnerische Tor. Durch eine schöne Flanke von Emilie Baier konnte die Kapitänin Jana Ebert das verdiente 0:1 in der 52. Minute erzielen. Dies motivierte die Ellwangerinnen und sie legten in der 55. Minute direkt nach. Durch eine galaktische Flanke von Carla Fürst netzte Jana Ebert souverän zum 0:2 ein. Das Spiel fand weiterhin überwiegend im Strafraum der Heimmannschaft statt.

Die Damen des FC Härtsfeld taten sich schwer an der Ellwanger Wand vorbei zu kommen und konnten sich so keine Chancen erspielen. Die Mannschaften trennten sich mit einem 0:2 und es konnten hart erkämpfte aber verdiente drei Punkte mit nach Ellwangen genommen werden.