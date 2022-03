FC Ellwangen beim Champions League-Viertelfinale

Ausflug in die Allianz Arena: Am vergangenen Dienstag durften die Damen des FC Bayern München erstmals ein Spiel in der Alianz Arena austragen. Gegner war die Damenmannschaft von Paris Saint-Germain. Dieses spannende Virtelfinale der UEFA Womens Champions League (1:2) ließen sich die Fußballerinnen des FC Ellwangen natürlich nicht entgehen. Mit dem Bus fuhren die C-Juniorinnen, B-Juniorinnen und Damen des FCE los und freuten sich auf ein spannendes Spiel mit guter Stimmung. Ein toller Ausflug der den Verein noch enger gebracht hat und mit vielen schöne Erlebnisse verbunden war.